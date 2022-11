„Jak możecie to robić?” – Zełenski krytykuje Izrael

Prezydent Wołodymyr Zełenski skrytykował w poniedziałek Izrael za brak wsparcia militarnego, o które Ukraina prosi od kilku miesięcy. „Jak wy możecie to robić? Nie rozumiem tego” – powiedział.

W wywiadzie dla izraelskiego programu śledczego „Uvda”, który został wyemitowany w poniedziałek wieczorem, Zełenski podkreślił, że nie może zrozumieć stanowiska Izraela, ani jego odmowy w kwestii dostarczenia Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej, mimo że składał wielokrotne prośby o taką broń w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy. Zaznaczył, że rozmawiał na ten temat z kilkoma premierami Izraela. „Kiedy słyszysz ciszę, zwłaszcza z Izraela, zaczynasz słyszeć głos nazistów” – powiedział, cytowany przez The Jerusalem Post.

„Nie mogę tego zrozumieć. Jak naród żydowski, a ja jestem Żydem, moja rodzina przeszła przez straszną tragedię w Holokauście, i nie rozumiem, jak Izrael może stać z boku i patrzeć z zewnątrz, jak w tym roku pojawiła się kolejna fala nazizmu. Może inne kraje mogą to robić – ale jak wy możecie to robić? Nie rozumiem tego” – oświadczył, cytowany przez portal Interia.

Zełenski podkreślił, że w ostatnich dniach zaczyna być odczuwalna zmiana w nastawieniu Izraela, którą widać m.in. w decyzji dotyczącej przekazania ukraińskiej armii systemów łączności wojskowej.

W poniedziałek wieczorem portal The Jerusalem Post napisał o izraelskich dostawach sprzętu. Zełenski przypomniał, że Ukraina zwróciła się do Izraela o systemy łączności już wiele miesięcy temu, jeszcze przed zwróceniem się o systemy obrony powietrznej. Zwrócił uwagę, że wielokrotnie poruszał kwestię Żelaznej Kopuły.

Jego zdaniem niechęć Izraela do udzielenia Ukrainie pomocy obronnej nie dotyczyła bezpieczeństwa narodowego, lecz chodziło „o stosunek do Putina, do jego polityki, i może oni się boją, ktoś się boi, zwłaszcza Putina”.

Zełenski odniósł się także do wcześniejszych wysiłków podejmowanych w tym roku przez ówczesnego premiera Naftalego Bennetta, które miały na celu mediację między Rosją a Ukrainą. „Rosjanie nie potrzebują mediatora, chcą tylko kogoś, kto będzie opóźniał sprawy. W Bennettcie widzieli taką osobę. Wykorzystali go. Chciał zatrzymać wojnę, ale nie mógł” – powiedział, cytowany przez The Times of Israel.

jpost.com / timesofisrael.com / wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl