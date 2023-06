Izraelczycy zabili trzech palestyńskich bojowników [+VIDEO]

Izraelskie wojsko zabiło trzech Palestyńczyków w środowym ataku przeprowadzonym w pobliżu Dżeninu przy użyciu drona. To kolejny przejaw eskalacji konfliktu.



Obrona Cywilna na Zachodnim Brzegu Jordanu poinformowała, że ​​co najmniej trzy zwęglone ciała znaleziono w miejscu uderzenia w pobliżu wojskowego punktu kontrolnego Dżamala. Izraelskie wojsko potwierdziło atak i oświadczyło, że był on wymierzony w oddział palestyńskich bojowników. Palestyński Islamski Dżihad zidentyfikował dwóch zabitych, dowódcę Sohajba al-Gula i bojownika Aszrafa al-Saadiego, jako członków swojego skrzydła wojskowego Brygad al-Kuds. Piszący o sprawie portal Middle East Eye podał nieoficjalne przypuszczenia, że trzecią zabitą osobą jest Mohammad Owais, przywódca powiązanych z Fatahem Brygad Męczenników Al-Aksa. Wiadomo, że trafiony został pojazd.



Breaking: An Israeli attack drone has targeted a vehicle in the northern area of Jenin, reportedly killing several Palestinians. pic.twitter.com/e8lBTCY6IC — Quds News Network (@QudsNen) June 21, 2023

To pierwszy taki ukierunkowany atak z powietrza przeprowadzony przez Izrael na Zachodnim Brzegu od czasów drugiej Intifady na początku XXI wieku. To także drugi atak z powietrza w ostatnim okresie – w poniedziałek izraelskie śmigłowce ostrzelały obóz dla uchodźców w Dżeninie osłaniając operację sił lądowych. Izraelska armia określiła cel jako „komórkę terrorystyczną”.

Following ISA intelligence, IDF soldiers identified a terrorist cell inside a suspicious vehicle a short while ago, after the cell carried out a shooting adjacent to the town of Jalamah. 1/2 pic.twitter.com/oSj9WXbZOS — Israel Defense Forces (@IDF) June 21, 2023

Awni Almashni, działacz polityczny Fatahu, powiedział Middle East Eye, że naloty na Zachodni Brzeg to „niebezpieczna eskalacja”. „Oznacza to, że Izraelowi nie udało się poradzić sobie ze wzrostem palestyńskiego zbrojnego oporu w terenie w ciągu ostatnich dwóch lat” – dodał. Zdjęcia w mediach społecznościowych pokazały płonący samochód w zgłoszonej lokalizacji nalotu. Palestyńskie media poinformowały, że medycy zostali zablokowani przed dotarciem do tego obszaru, a siły izraelskie wstrzymywały odbiór ciał poległych.

W pobliżu punktu kontrolnego Dżalama, który jest celem częstych ataków strzeleckich palestyńskich bojowników, słychać było starcia zbrojne, przed i po uderzeniu drona w samochód, podały lokalne media.

Palestyńskie organizacje Hamas i Islamski Dżihad przekaz, że atak nie odstraszy bojowników i że Izrael „zapłaci cenę”. „Armia okupacyjna nie jest w stanie stawić czoła bohaterom ruchu oporu na polu bitwy” – powiedział rzecznik Hamasu Abd al-Latif Kanu

Islamski Dżihad w oświadczeniu zapowiedział – „Te zabójstwa nie podważą naszej determinacji, ponieważ przygotowaliśmy dla [sił izraelskich] to, co przyniesie im żal”.

Izraelski minister obrony Yoav Gallant pogratulował swoim żołnierzom po ataku i obiecał przyjąć „proaktywne podejście do walki z terroryzmem”.

Mohammad Atik, działacz palestyński z Dżeninu, powiedział MEE, że decyzja o użyciu drona na Zachodnim Brzegu zapadła po miesiącach wahań ze strony wojska. „Odkąd podjęto decyzję o zezwoleniu na ten atak, wojsko prawdopodobnie będzie nadal stosować takie ukierunkowane zamachy” – powiedział Atik.

Poza opisaną operacją w Dżeninie, w której zginęło czterech Palestyńczyków, we wtorek dwóch Palestyńczyków zastrzeliło czterech izraelskich osadników w pobliżu Nablusu. Zostali następni zabici przez Izraelczyków.

Na tej fali doszło do ataków agresywnych grup żydowskich osadników na palestyńskie miasta i wioski w pobliżu Nablusu i Ramalli we wtorek i środę, w czasie których doszło do podpaleń domów, pojazdów i upraw. W pogromach tych zginął w miejscowości Turmusaja jeden Palestyńczyk Turmusaya. Wielu zostało rannych.