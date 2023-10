Turcja prowadzi rozmowy z Hamasem ws. zakładników

Turcja prowadzi rozmowy z Hamasem, aby zapewnić uwolnienie zakładników przejętych w Izraelu i przewiezionych do Gazy, ale na razie nie ma konkretów, jak powiedział w środę minister spraw zagranicznych Hakan Fidan.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, powołując się na szefa tureckiego MSZ Hakana Fidana, Turcja prowadzi rozmowy z Hamasem, aby zapewnić uwolnienie zakładników przejętych w Izraelu i przewiezionych do Gazy, ale na razie nie ma konkretów.

Fidan powiedział we wtorek, że Ankara omawia uwolnienie cudzoziemców, cywilów i dzieci przetrzymywanych przez Hamas, i dodał, że „wiele krajów” zwróciło się do Turcji o pomoc w ułatwieniu uwolnienia swoich obywateli.

„Rozmowy, prace nad wymianą więźniów trwają. Prowadzone są rozmowy i spotkania za pośrednictwem jednostek wywiadu, ale w ferworze pierwszych dni nie udało się stworzyć ku temu ram” – powiedział w tym tygodniu Fidan przedstawicielom tureckich mediów – podaje państwowa agencja informacyjna Anadolu.

Urzędnicy twierdzą, że Hamas ma w Gazie prawie 200 zakładników. Fidan dodał, że inne kraje, m.in. Katar, również były zaangażowane w rozmowy z przywódcami Hamasu, którzy obecnie przebywają w Katarze.

„Od czasu do czasu rozmawiamy także z naszymi przyjaciółmi, tamtejszymi odpowiednikami. W tej chwili nie ma nic konkretnego” – cytowano. „Amerykanie, Niemcy (przekazali prośby) dotyczące własnych obywateli. Byli i tacy, którzy od pierwszego dnia prosili nas o pomoc w uwolnieniu swoich obywateli”.

Przypomnijmy, że kardynał Pierbattista Pizzaballa, patriarcha Jerozolimy i przedstawiciel papieża Franciszka w Ziemi Świętej oświadczył w poniedziałek, że jest skłonny wymienić się za izraelskie dzieci wzięte jako zakładników przez Hamas.

„Jestem gotowy na wymianę, na wszystko, jeśli może to doprowadzić do wolności, do sprowadzenia dzieci do domu. Nie ma problemu. Z mojej strony jest całkowita chęć” – powiedział.

„Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to spróbować wywalczyć uwolnienie zakładników, w przeciwnym razie nie będzie możliwości zatrzymania (eskalacji). Jesteśmy gotowi pomóc, nawet ja osobiście” – powiedział.

Podkreślił jednak, że on i jego biuro nie mieli jeszcze bezpośredniego kontaktu z Hamasem. Około 200 osób zostało wziętych jako zakładników, a około tuzina z nich to prawdopodobnie dzieci.

Pizzaballa nadzoruje działalność rzymskokatolicką w Izraelu i na terytoriach palestyńskich, a także w Jordanii i na Cyprze, w regionie zamieszkiwanym przez szacunkowo 300 000 katolików. Pizzaballa powiedział, że około 1000 chrześcijan schroniło się w budynkach kościelnych w północnej Gazie po zniszczeniu ich domów w wyniku izraelskich strajków. „Nie wiedzą, dokąd się udać, ponieważ przeprowadzka jest niebezpieczna” – powiedział.

Jak przekazał portal Jerusalem Post, priorytetem Watykanu jest zapewnienie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas i jest gotowy na „wszelką niezbędną mediację” .

W wywiadzie dla mediów watykańskich kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Watykanu, opisuje atak Hamasu na Izrael w ostatnią sobotę jako „nieludzki”, ale dodał, odnosząc się do reakcji Izraela, że ​​„nawet legalna obrona musi szanować parametry proporcjonalności”.

Kresy.pl/Reuters/Anadolu