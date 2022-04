Morawiecki chce wsparcia UE dla uchodźców w Polsce

Premier Polski Mateusz Morawiecki zwrócił się do Komisji Europejskiej żeby udzieliła ona pomocy Ukraińcom przybywającym do naszego kraju.

Morawiecki spotkał się w poniedziałek w Warszawie z premierem Belgii Alexandrem De Croo. Po spotkaniu mówił dziennikarzom o zbrodniach, jakich według niego rosyjscy żołnierze dopuszczają się na Ukrainie. Mówił o „paleniu ludzi” i „torturowaniu ludzi”, jak zacytował portal Interia.

„W obliczu takich strasznych zbrodni, z którymi mamy do czynienia, musimy skonsolidować się. Musimy odpowiedzieć bardzo, bardzo zdecydowanie i o tym rozmawialiśmy z panem premierem Belgii dziś tu, w Polsce” – powiedział dziennikarzom Morawiecki.

Jednocześnie oskarżał Rosjan także o to, że „mamy do czynienia z niesamowitą propagandą z drugiej strony”, gdy „ustami propagandzistów kremlowskich wprost nawiązuje do najgorszych tradycji niemieckich, faszystowskich”. Jak dodał polski premier – „I dlatego porównanie reżimu Putina do reżimu faszystowskiego jest nie tylko jak najbardziej uprawnione, jest właściwe, we właściwy sposób oddaje brutalność tego, co dzieje się na Ukrainie”.

Morawiecki wezwał premiera Belgii do większego zaangażowania w wojnę rosyjsko-ukraińską. „Prawdopodobnie niedługo zacznie się najbardziej decydująca bitwa, jednocześnie największa bitwa pancerna w tej części Europy od czasów II wojny światowej – mam na myśli okolice Donbasu, Ługańska, Mariupola. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami, musimy w aktywny sposób pomagać Ukraińcom bronić suwerenność i integralność terytorialną” – przewidywał szef rządu.

Jak dodał – „Musimy uświadamiać wszystkim naokoło, którzy mają jeszcze co do tego wątpliwości, że z tak brutalnym reżimem, jak faszystowski reżim z Moskwy nie ma co negocjować, tylko trzeba zmusić go do odstąpienia od brutalności wojny, którą sprokurowali Rosjanie”.

Podkreślając, że Polska przyjęła już ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy, Morawiecki zwrócił się o wsparcia finansowe do Komisji Europejskiej. „Na razie finansujemy to w ramach naszych możliwości, ale aby z jednej strony sprawiedliwości stało się zadość, a z drugiej strony, żeby obowiązywał system europejski, także i w naszym przypadku, prowadzimy coraz to bardziej intensywny dialog z Komisją Europejską w tym zakresie” – powiedział premier.

24 lutego Rosja rozpoczęła atak militarny na Ukrainę z siedmiu kierunków operacyjnych. Rosjanom nie udało się zająć Kijowa, Czernihowa i Sum, na skutek czego po koniec marca wycofali oni swoje siły z tych obwodów. Skutecznie okupowali natomiast kolejne obszary obwodu charkowskiego, ługańskiego i donieckim, zajmując przy tym niemal cały rejon chersoński wraz z jego stolicą. W wyniku wojny do Polski napłynęło już około 2,5 mln uchodźców z Ukrainy.

