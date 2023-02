Zełenski twierdzi, że Macron się zmienił

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski prost z Wielkiej Brytanii udał się w środę do Paryża by spotkać się ze swoim francuskim odpowiednikiem i kanclerzem Niemiec.

Spotkanie ma swój podtekst ponieważ Emmanuel Macron należał do europejskich polityków, którzy do ostatniej chwili usiłowali podstrzymać dialog z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Macron wzywał też, by wynik konfliktu do jakiego dąży Ukraina i wspierające ją mocarstwa zachodnie nie był upokarzający dla Rosji. „Myślę, że zmienił się i tym razem zmienił się naprawdę” – Zełenski jeszcze przed wylotem do Francji skomentował dla „Le Figaro”.

Volodymyr Zelenskyy has arrived in France. Now he will go to the Elysee Palace, where French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz are already waiting for him. 1/2. pic.twitter.com/LGjA8o2C2i — Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) February 8, 2023

„W końcu to on utorował drogę do dostawy czołgów. Poparł także członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej” – powiedział prezydent Ukrainy, którego zacytował portal Polsat News.

„Rosja nie może i nie powinna wygrać. Dopóki ona atakuje, będziemy musieli nadal zapewniać wsparcie militarne niezbędne do utrzymania Ukrainy. Będziemy kontynuować nasze wysiłki i dziś wieczorem wspólnie [z kanclerzem Niemiec] omówimy potrzeby operacyjne Ukrainy” – powiedział z kolei francuski prezydent na konferencji prasowej przeprowadzonej z dwoma pozostałymi przywódcami.



Macron podkreślił, że Francja będzie wspierać Ukrainę w drodze do odzyskania integralności terytorialnej. Jak powiedział – „zbrodnia agresji jest niedopuszczalna w żadnych okolicznościach, zwłaszcza jeśli jest to działanie takiego mocarstwa jak Rosja”.

„Im szybciej Ukraina otrzyma ciężką broń dalekiego zasięgu, im szybciej nasi piloci otrzymają samoloty, tym szybciej ta rosyjska agresja się skończy i będziemy mogli wrócić do pokoju w Europie” – powiedział z kolei Zełenski, który zadeklarował, że Ukraina „umie być silną, ona umie być wdzięczną”.



Wcześniej w środę Zełenski przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie był podejmowany przez jej premiera Rishi Sunaka. Ten zasugerował, że czołgi obiecane przez Brytyjczyków ukraińskiej armii dotrą nad Dniepr już w przyszłym miesiącu. Opowiedział się przy tym za rozszerzeniem programu szkolenia ukraińskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii.

