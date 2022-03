Reznikow: To my zatopiliśmy fregatę Hetman Sahajdaczny

W porcie w Mikołajowie na południu Ukrainy celowo zatopiono flagowy okręt ukraińskiej floty, fregatę Hetman Sahajdaczny, aby nie dostała się w ręce Rosjan – poinformował w piątek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował w piątek, że dowódca flagowego okrętu ukraińskiej marynarki wojennej zatopił jednostkę, aby nie dostała się ona w ręce Rosjan. „Dowódca okrętu flagowego Marynarki Wojennej Ukrainy wykonał rozkaz zatopienia okrętu, aby fregata Hetman Sahajdaczny nie dostała się w ręce wroga” – przekazał Reznikow, cytowany przez agencję Interfax Ukraina. Do zdarzenia doszło w porcie w Mikołajowie na południu Ukrainy.

Zadeklarował, że w przyszłości Ukraina zbuduje nową flotę, „nowoczesną i potężną”.

Informowaliśmy, że wcześniej w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zatopionego okrętu.

⚡️Ukrainian Navy sinks its flagship so that Russians don’t get it.

Frigate Hetman Sahaidachny was under repairs in Mykolaiv. The commander was ordered to sink it, according to Defense Minister Oleksiy Reznikov.

Photo: News sites, social media, original source unknown. pic.twitter.com/OLq9U0oVZi

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 4, 2022