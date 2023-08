Zełenski prosi Finlandię o samoloty F/A 18 Hornet [+VIDEO]

Podczas środowej wizyty fińskiego premiera Petteriego Orpo w Kijowie prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał Finlandię do rozważenia dostarczenia Ukrainie myśliwców F/A 18 Hornet.

Jak poinformował fiński portal Yle, cytując słowa Zełenskiego na konferencji prasowej z premierem Finlandii Petterim Orpo, prezydent wezwał Finlandię do rozważenia dostarczenia Ukrainie myśliwców F/A 18 Hornet.

„Jeśli Finlandia nie będzie potrzebowała myśliwców F-18, chętnie je przyjmiemy” – powiedział Zełenski, ale dodał, że myśliwce F-16 są obecnie głównym priorytetem Ukrainy.

„Myślę, że wszyscy rozumieją dlaczego. Ponieważ Ukraina będzie w przyszłości potrzebować dużej liczby myśliwców, które będą w stanie zapewnić nasi partnerzy, a jest to możliwe w przypadku tych myśliwców [F-16]” – powiedział Zełenski.

Welcome to Ukraine, @PetteriOrpo!

I thank Finland for its military and humanitarian support, sanctions, and readiness to co-lead a number of Peace Formula items.

I also invited Finland to take part in our Defense Industries Forum this autumn.

🇺🇦🇫🇮 pic.twitter.com/6aJurskrQJ

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2023