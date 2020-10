Zełenski: Ukraińcy są mentalnie bardziej europejscy niż niektóre kraje UE

Przed wtorkową wizytą w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu portalowi Politico. Przekonywał w nim m.in., że przeznaczeniem Ukrainy jest dołączenie do świata zachodniego.

W wywiadzie Zełenski powiedział, że gdy patrzy na protesty w rosyjskim Chabarowsku oraz na Białorusi, przypominają mu się dwie uliczne rewolucje na Ukrainie. „Myślę, że to, co dzieje się dzisiaj w Chabarowsku, to bardzo jasne stanowisko ludzi wychodzących [na ulice] – że mają swoje zdanie” – mówił Zełenski w wywiadzie. Ukraiński prezydent wskazywał, że polityka informacyjna Federacji Rosyjskiej nie jest w stanie zrobić „prania mózgu” protestującym. „Oczywiste jest, że w dowolnej chwili nastąpi eksplozja społeczna. To samo widzimy dzisiaj na Białorusi. Ludzie są zmęczeni tą polityką” – mówił.

„Czy to, co dzieje się teraz na Białorusi, może być takie samo w Rosji? Nie mogę ci powiedzieć” – uważa Zełenski. „Ale widzę, że ludność Białorusi nie będzie dłużej opowiadać się za polityką, która była wcześniej. Władze muszą słuchać ludzi. I, co najważniejsze, wrzucając ludzi do policyjnych wozów za inne zdanie; lub używając pałek; lub pewnych środków przeciwko ludziom; nie możesz zbudować dialogu. Ludzi trzeba wysłuchać. Jeśli ludzie chcą zmiany, to czas na tę zmianę” – mówił ukraiński prezydent.

W wywiadzie Zełenski deklarował swoje zaangażowanie w miński proces pokojowy, ale jednocześnie przekonywał, że wybory lokalne na wschodzie Ukrainy nie mogą odbyć się na terenach objętych konfliktem, dopóki Ukraina nie odzyska pełnej kontroli nad granicami zewnętrznymi. Deklarował też, że nie podobają mu się niektóre postanowienia porozumienia Mińsk II podpisane za czasów poprzedniego prezydenta Petra Poroszenki, które wymagają od Ukrainy zmiany konstytucji. Przyznawał jednak, że jest to „jedyny format, w którym dzisiaj pracujemy”.

Zełenski jest zdania, że przeznaczenie Ukrainy jest teraz wyraźnie na Zachodzie. „Ukraińcy chcą mieszkać na europejskiej Ukrainie” – twierdził. „Rozumieją, że to jest sposób na członkostwo w UE. Uważam, że jesteśmy mentalnie bardziej europejscy niż, przepraszam, niektóre kraje UE” – mówił ukraiński prezydent.

Kresy.pl / politico.eu