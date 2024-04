Zełenski: mamy plan nowej kontrofensywy

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina opracowała plan nowej kontrofensywy, choć nie podał żadnych dodatkowych informacji. Zaznaczył, że ukraińskie wojska potrzebują jednak broni, szczególnie od USA.

W wywiadzie dla niemieckiej gazety „Bild” prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski oświadczył, że strona ukraińska opracowała plan nowej kontrofensywy.

„Tak, mamy plan kontrofensywy. Na pewno zwyciężymy. Nie mamy alternatywy. Ale nie mogę tego obiecać, ani podać daty” – powiedział Zełenski. Zaznaczył, że dla osiągnięcia tego celu ukraińskie wojska potrzebują broni, szczególnie od USA.

„Tak, Rosja ma więcej ludzi, więcej broni. Ale zjednoczony Zachód ma nowoczesne systemy uzbrojenia. Dlatego otrzymamy pewne technologie” – twierdził ukraiński prezydent. Dodał, że jeśli Ukraina nadal będzie zwiększać produkcję, a do tego otrzyma licencje od swoich partnerów, „to kwestią nie będzie liczba ludzi, a jakość broni”.

Podczas rozmowy prezydent Ukrainy odniósł się także do kwestii negocjacji z Rosją. Zaznaczył, że „mamy tu do czynienia z Putinem”, który „wszystko, co wcześniej mówił, potem robił inaczej”.

„Nie możemy mu ufać. Wszystko możemy dogadać, ale problem polega na tym, czy on będzie się tego trzymał” – wyjaśnił Zełenski. Jego zdaniem, nawet jeśli dojdzie do jakiego zawieszenia broni, to prezydent Rosji wykorzysta ten czas tylko do tego, by przygotować się do nowego ataku.

„Oczywiście, niektórzy będą szczęśliwi. Świat powie: «Tak, udało się zamrozić konflikt, rakiety nie latają». Ale to tylko do czasu, gdy Rosja nie zwiększy produkcji i zapasów sprzętu wojskowego, rakiet i dronów i nie przeanalizuje wszystkich błędów, które popełniła na początku” – uważa ukraiński prezydent.

Jak pisaliśmy wcześniej, po ponad półtora roku zaciętych walk Rosjanie zajęli miejscowość Pierwomajsk w obwodzie donieckim w Donbasie.

Ponadto wiadomo, iż Rosjanie przystąpili do działań ofensywnych w rejonie niedalekiej Kranohoriwki. „BILD” napisał, że pierwsze rosyjskie oddziały wkroczyły już do tego miasta. Zdaniem niemieckiego analityka, Rosjanie przypuszczalnie mogli zająć już kilka kwartałów w Kranohoriwce.

Unian / Kresy.pl