SG: Do Polski z Ukrainy wjechało ponad 2,4 mln osób. Na Ukrainę wyjechało ponad 400 tys.

Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2,415 mln osób. Wyraźnie spada liczba przekraczających polską granicę. Z kolei z Polski na Ukrainę od początku wojny wyjechało już ponad 400 tys. osób.

„Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2,415 mln osób. Wczoraj tj.31.03 funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 23 tys. podróżnych – to spadek o 9,5% w porównaniu z dniem wcześniejszym (25,5 tys.). Dzisiaj do godz. 7.00 rano 3,5 tys. – spadek o 24%. Z Polski do Ukrainy wyjechało od 24.02 – 406 tys. osób” – podała na Twitterze Straż Graniczna.

Jak informowaliśmy 25 marca, wtedy z Polski na Ukrainę od początku wojny wjechało 308 tys. osób. W tydzień więc liczba ta zwiększyła się o ponad 100 tys. Z Ukrainy wjechało wtedy 2,237 mln osób.

Jak informowaliśmy, według danych podanych 6 marca przez Siły Zbrojne Ukrainy, od początku rosyjskiej inwazji wojskowej do kraju przybyło 143 tys. Ukraińców, z czego 80% to mężczyźni.

Z dniem 1 marca br. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził ruch bezwizowy dla obcokrajowców, pragnących wstąpić do Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy. Taki „bezwiz” będzie obowiązywał tymczasowo, na cały okres trwania stanu wojennego.

Jak przekazała prezes ZUS Gertruda Uścińska, do tej pory przyjęto od uchodźców z Ukrainy wnioski o wypłatę świadczenia 500+ dla 145 tys. dzieci. „W przypadku Ukraińców, którzy ubiegają się o świadczenie 500 plus, obowiązują takie same zasady jak obywateli polskich. Warunkiem jest m.in. posiadanie PESEL-u, złożenie wniosku, założenie konta w banku w Polsce i posiadanie telefonu” – słowa Uścińskiej zacytowała PAP.

Agencja przypomina, ze dostęp do 500+ uchodźcy z Ukrainy uzyskali na mocy specjalnej ustawy uchwalonej przez Sejm po rozpoczęciu wojny w tym państwie. Na podstawie nowych przepisów uchodźcy z tego kraju mogą ubiegać się nie tylko o świadczenie 500+, ale też świadczenie z programów „Dobry start” i „Rodzinny kapitał opiekuńczy”, a także o dofinansowania wysłania dziecka do żłobka.

