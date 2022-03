Ambasador Ukrainy: opracowujemy z polskim rządem program budowy mieszkań dla Ukraińców

Ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczycia powiedział, że wspólnie polskim rządem pracują nad przyjęciem państwowego programu szybkiej budowy mieszkań dla Ukraińców, którzy chcą zostać w Polsce. Twierdzi, że starają się też pozyskać na ten cel środki unijne.

W czwartek popularny ukraiński portal „Europejska Prawda” opublikował wywiad z ambasadorem Ukrainy w Polsce, Andrijem Deszczycią. Ukraiński dyplomata wyraził w nim wielkie uznanie dla postawy Polaków, którzy przyjmują do siebie uchodźców z Ukrainy i bardzo angażują się w pomoc, zarówno oficjalnie, jak i prywatnie. Według niego, z ponad 2 mln osób, które uciekły do Polski, około 1,5 mln pozostało w kraju, głównie w województwach przygranicznych, podkarpackim i lubelskim, ponieważ liczą na szybkie zakończenie wojny i możliwość powrotu do domu. Przyznał zarazem, że tamtejsze możliwości w zakresie przyjmowania Ukraińców w zasadzie się wyczerpały i zachęcał swoich rodaków, którzy przekraczają granicę, by jechali dalej, szczególnie do południowej i północno-zachodniej Polski.

Deszczycia dodał przy tym, że wciąż „nierozwiązana pozostaje kwestia mieszkaniowa” i że jest to „duży problem”. – Wielu Polaków przyjęło ludzi do swoich domów. Są hotele czy akademiki, które zapewniają bezpłatne zakwaterowanie lub przynajmniej za minimalną opłatą. Ale minął miesiąc i teraz powstaje pytanie: co dalej? Trzeba znaleźć rozwiązanie tego problemu mieszkaniowego.

Dopytywany, co ukraińska ambasada w Polsce robi w tej sprawie, Deszczycia odpowiedział:

– Co do mieszkań, to teraz wspólnie z polskim rządem opracowujemy kwestię przyjęcia państwowego programu, zapewniającego budowę w szybkim tempie, ale jakościowych mieszkań dla obywateli Ukrainy, którzy mają zamiar jednak zostać w Polsce.

Według ambasadora, takim programem jest zainteresowany zarówno polski rząd, jaki i lokalne samorządy, bo „w Polsce potrzeba rąk do pracy i siły roboczej”. – Wszystkim zależy na tym, żeby ci ludzie zaraz zaczęli pracować i zarabiać na siebie. Nasi rodacy też nie chcą siedzieć z założonymi rękami i chcą sami na siebie zarabiać, być panami własnego losu.

Deszczyca dodał, że Polska zamierza pozyskać na ten cel środki unijne:

– Również razem z polskim rządem zabiegamy w UE o przeznaczenie środków, które zostaną wykorzystane dla budowy tymczasowych mieszkań dla obywateli Ukrainy.

Ukraiński ambasador oszacował liczbę Ukraińców, przebywających obecnie na polskim terytorium na około 3 mln. – W Polsce jest teraz 1,5 miliona ludzi, którzy właśnie przyjechali, a było 1,5 miliona ludzi, którzy tu pracowali. Oznacza to, że mamy około 3 mln Ukraińców.

Deszczyca pozytywnie ocenił też inicjatywę strony polskiej w sprawie tzw. misji pokojowej na Ukrainie. Pytany o kwestię przekazania Ukraińcom samolotów bojowych, powiedział, że jego zdaniem „ta sprawa nie jest jeszcze zamknięta”. – Musimy walczyć o te samoloty i będziemy o nie walczyć i dalej prowadzić rozmowy. Na razie piłka jest po stronie Polski i USA.

Zdaniem dyplomaty, „papierkiem lakmusowym” będzie tu wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. – Ta wizyta pokaże, czy USA są na 100 procent po naszej stronie, czy jeszcze się jakoś wahają. Bo jeśli są po naszej stronie, to kwestia samolotów musi zostać rozwiązana.

Przypomnijmy, że tydzień temu ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca oświadczył na wspólnej konferencji z minister rodziny Marleną Maląg, że wraz z polskim rządem stara się wypracować system zapewniający młodzieży z Ukrainy możliwość m. in. podejścia w Polsce do matury czy studiowania na polskich uczelniach. „Tu też będą potrzebne jakieś zmiany, może nawet ustawodawcze, w polskim systemie edukacji” – powiedział. Podkreślił, że ukraińscy uczniowie i studenci będą chcieli kontynuować naukę „w swoim języku i według ukraińskiego systemu nauczania”. Podkreślił, że „trwają jakieś rozmowy, żeby tworzyć klasy czy nawet całe szkoły ukraińskie”.

