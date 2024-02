Bloomberg: Trump chce użyć szantażu, by przymusić Rosję i Ukrainę do negocjacji

W razie reelekcji na prezydenta USA, Donald Trump zamierza szantażem przymusić Rosję i Ukrainę do negocjacji pokojowych, grożąc Kijowowi odcięciem amerykańskiej pomocy wojskowej, a Moskwie zwiększeniem pomocy dla Ukraińców – podaje Bloomberg. Ponadto, ekipa Trumpa rozważa ograniczenie gwarancji bezpieczeństwa NATO tylko do państw, które wywiązują się z zobowiązań dotyczących wydatków na obronność.

Według agencji Bloomberg, powołującej się na swoje dobrze poinformowane źródła, plan ubiegającego się o reelekcję byłego prezydenta USA Donalda Trumpa na to, by w ciągu 24 godzin zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską, ma polegać na przymuszeniu obu stron do natychmiastowych negocjacji.

Jeden z doradców Trumpa, na którego powołuje się agencja twierdzi, że polityk zamierza uciec się do szantażu. Zamierza wstrzymać amerykańską pomoc wojskową, aby zmusić władze w Kijowie do rozpoczęcia negocjacji z Moskwą. Z kolei względem Rosji Trump planuje to samo, ale grożąc zwiększeniem dostaw broni na Ukrainę.

Wcześniej tacy doradcy Trumpa, jak Larry Kudlow i Robert O’Brien publicznie nalegali na zaostrzenie sankcji na rosyjski bank centralny, aby w ten sposób skłonić prezydenta Władimira Putina do porozumienia pokojowego.

Źródła Bloomberga zapewniają zarazem, że obecnie ekipa Trumpa nie prowadzi na ten temat żadnych negocjacji ani z mediatorami rosyjskimi, ani ukraińskimi. Jak tłumaczą, amerykańskie prawo zabrania osobom prywatnym prowadzenia negocjacji w imieniu rządu.

Co więcej, według agencji, doradcy Donalda Trumpa omawiają tzw. koncepcję NATO dwupoziomowego. Miałoby to polegać na tym, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego miałby obowiązywać wyłącznie w przypadku krajów, które osiągnęły wskazane cele w zakresie wydatków na obronność. Część doradców opowiada się też za wprowadzeniem ceł na te państwa, które nie wywiązują się z tych obowiązków.

Dodajmy, że w czerwcu ubiegłego roku Donald Trump w rozmowie z Reuterem przyznał, że Ukraina może być zmuszona do oddania Rosji części swojego terytorium, by zakończyć wojnę.

Jak pisaliśmy, według Bloomberga były prezydent Donald Trump nalegał na udzielenie Ukrainie pomocy w formie pożyczki, ponieważ wysiłki w celu zatwierdzenia dalszej pomocy w Kongresie pozostają w impasie w związku z wewnętrzną walką o politykę imigracyjną i graniczną.

Pisaliśmy też, iż Trump oświadczył niedawno, że gdy zostanie prezydentem USA nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu. Zdaniem Karnitschniga, swoją wypowiedzią Donald Trump „uwolnił Europę z ograniczeń bańki amerykańskiego bezpieczeństwa”.

Bloomberg / Kresy.pl