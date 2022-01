Szef chińskiego MSZ wezwał USA do porzucenia „mentalności zimnej wojny” i uwzględnienia żądań Rosji

Podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi powiedział sekretarzowi stanu USA Antony Blinkenowi, że powinien porzucić swoją „mentalność zimnej wojny” i uwzględnić w czasie negocjacji żądania Rosji.

Jak informowaliśmy, w środę wieczorem do siedziby rosyjskiej MSZ przybył ambasador John Sullivan. Przywiózł ze sobą pisemną odpowiedź na rosyjskie postulaty w kwestii nowego ładu bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Wysuwając je w grudniu Rosjanie stanowczo żądali właśnie odpowiedzi na piśmie. Sullivan przekazał amerykańską odpowiedź na ręce rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Siergiej Riabkowa.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow stwierdził, że USA nie zajęły stanowiska w najważniejszej dla Moskwy sprawie. „W tym dokumencie nie ma pozytywnej reakcji na główną kwestię. Główną kwestią jest nasze jasne stanowisko w sprawie niedopuszczalności dalszej ekspansji NATO na wschód i rozmieszczenia broni uderzeniowej, która mogłaby zagrozić terytorium Federacji Rosyjskiej” – przekazał Ławrow.

Szef chińskiego MSZ rozmawiał z sekretarzem stanu USA po dostarczeniu amerykańskiej odpowiedzi do Moskwy.

Wang Yi ostrzegł Stany Zjednoczone, że rosyjskie żądania bezpieczeństwa muszą być „traktowane poważnie” i wezwał Waszyngton do porzucenia „mentalności z czasów zimnej wojny”.

„Wszystkie strony powinny porzucić mentalność z czasów zimnej wojny i stworzyć zrównoważony, skuteczny i trwały europejski mechanizm bezpieczeństwa w drodze negocjacji” – powiedział Wang.

„Uzasadnione obawy Rosji dotyczące bezpieczeństwa należy potraktować poważnie i rozwiązać” – dodał.

Wang podkreślił, że „bezpieczeństwa regionalnego nie można zagwarantować poprzez wzmocnienie, a nawet rozszerzenie bloków wojskowych”.

Dokładna treść amerykańskiej odpowiedzi na rosyjskie żądania nie jest znana, ale według New York Timesa ma ona obejmować kontrolę broni jądrowej i ograniczenie ćwiczeń wojskowych .

Wang wezwał także Stany Zjednoczone do „zaprzestania ingerencji” w Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które mają odbyć się w przyszłym miesiącu w Pekinie.

Jak informowaliśmy, podczas tej samej rozmowy szef chińskiego MSZ ogłosił, że chce, aby wszystkie strony zachowały spokój i „powstrzymywały się od robienia rzeczy, które podsycają napięcia i podkręcają kryzys”.

Podsekretarz Stanu USA ds. Politycznych Victoria Nuland powiedziała, że ​​przesłania USA do Pekinu były bardzo jasne. „Wzywamy Pekin do wykorzystania swoich wpływów w Moskwie, aby wezwać do rozwiązania dyplomatycznego, ponieważ jeśli dojdzie do konfliktu na Ukrainie, nie będzie to również dobre dla Chin”, poinformowała Nuland na regularnej konferencji prasowej Departamentu Stanu. „Będzie to miało znaczący wpływ na światową gospodarkę. Będzie to miało znaczący wpływ na sferę energetyczną”.

Ambasador Chin Zhang Jun powiedział, że „uświęcony tradycją rozejm olimpijski” na Zimowe Igrzyska w Pekinie, które rozpoczną się 4 lutego, rozpocznie się 28 stycznia. „Skorzystajmy z tej okazji, aby promować pokój, solidarność, współpracę i inne wspólne wartości wspólne dla całej ludzkości, aby uczynić nasz świat lepszym miejscem” – napisał na Twitterze.

W czwartek prezydent USA Joe Biden potwierdził w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim gotowość do zdecydowanej reakcji USA w razie agresji Rosji na Ukrainę.

