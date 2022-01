Stany Zjednoczone wzywają Chiny do wpłynięcia na postawę Rosji

W czwartek Stany Zjednoczone wezwały Chiny do wykorzystania swoich wpływów w Rosji, aby odnaleźć dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu na Ukrainie, poinformowała agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, w czwartek Stany Zjednoczone wezwały Chiny do wykorzystania swoich wpływów w Rosji, aby odnaleźć dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu na Ukrainie.

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Pekin ogłosił, że chce, aby wszystkie strony zachowały spokój i „powstrzymywały się od robienia rzeczy, które podsycają napięcia i podkręcają kryzys”.

Blinken podkreślił, że napięcia należy zmniejszyć i ostrzec przed zagrożeniami bezpieczeństwa i gospodarczymi wynikającymi z rosyjskiej agresji, powiedział Departament Stanu.

Podsekretarz Stanu USA ds. Politycznych Victoria Nuland powiedziała, że ​​przesłania USA do Pekinu były bardzo jasne. „Wzywamy Pekin do wykorzystania swoich wpływów w Moskwie, aby wezwać do rozwiązania dyplomatycznego, ponieważ jeśli dojdzie do konfliktu na Ukrainie, nie będzie to również dobre dla Chin”, poinformowała Nuland na regularnej konferencji prasowej Departamentu Stanu. „Będzie to miało znaczący wpływ na światową gospodarkę. Będzie to miało znaczący wpływ na sferę energetyczną”.

Ambasador Chin Zhang Jun powiedział, że „uświęcony tradycją rozejm olimpijski” na Zimowe Igrzyska w Pekinie, które rozpoczną się 4 lutego, rozpocznie się 28 stycznia. „Skorzystajmy z tej okazji, aby promować pokój, solidarność, współpracę i inne wspólne wartości wspólne dla całej ludzkości, aby uczynić nasz świat lepszym miejscem” – napisał na Twitterze.

Jak informowaliśmy, Rosja wezwała NATO do wycofania swoich sił z państw Europy Wschodniej w celu zmniejszenia napięć militarnych na kontynencie – poinformował w czwartek zastępca rzecznika rosyjskiego MSZ Aleksiej Zajcew.

„Jest jasne, że napięcia wojskowe w Europie zmniejszą się, jeśli NATO wycofa swoje siły z państw Europy Wschodniej. A więc o to apelujemy, jest to jeden z kluczowych punktów naszych propozycji dla NATO dotyczących gwarancji bezpieczeństwa” – przekazał. „Już wielokrotnie stwierdzaliśmy, że nasz kraj nie zamierza nikogo atakować. Uważamy, że nawet myśl o wojnie między naszymi narodami jest nie do przyjęcia” – dodał Aleksiej Zajcew.

W środę wieczorem do siedziby rosyjskiej MSZ przybył ambasador John Sullivan. Przywiózł ze sobą pisemną odpowiedź na rosyjskie postulaty w kwestii nowego ładu bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Wysuwając je w grudniu Rosjanie stanowczo żądali właśnie odpowiedzi na piśmie. Sullivan przekazał amerykańską odpowiedź na ręce rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Siergiej Riabkowa.

„Podczas spotkania szef amerykańskiej misji dyplomatycznej przekazał pisemną odpowiedź administracji USA na przedstawiony wcześniej przez stronę rosyjską projekt dwustronnego traktatu o gwarancjach bezpieczeństwa” – agencja informacyjna.

Fakt przekazania pisemnej odpowiedzi, na rosyjskie postulaty w kwestii nowego ładu bezpieczeństwa w Europie Wschodniej potwierdził na konferencji prasowej szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Nie wyjaśnił ona jaka konkretnie jest treść pisma, stwierdził jedynie, że wytycza ono „poważną drogę dyplomatyczną, jeśli Rosja zdecyduje się na nią [wejść]”.

Blinken powiedział, że treść odpowiedzi została przesłana także do Kongresu. Zapowiedział konsultacje z „liderami” parlamentu.

„Jesteśmy otwarci na dialog” – powiedział Blinken – „Preferujemy dyplomację i jesteśmy gotowi iść naprzód w sprawach, w których możliwa jest współpraca i komunikacja”. Szef amerykańskiej dyplomacji uznał za stosowne podkreślić, że „nasze odpowiedzi zostały w pełni skoordynowane z Ukrainą oraz naszymi europejskimi sojusznikami i partnerami, z którymi prowadzimy konsultacje nieprzerwanie od kilku tygodni”. Uwagi sojuszników miały być uwzględnione w treści odpowiedzi, jaka została w środę przekazane Rosjanom.

„Nie publikujemy tego dokumentu, ponieważ uważamy, że dyplomacja ma największe szanse powodzenia, jeśli stworzymy warunki do poufnych negocjacji. Mamy nadzieję i oczekujemy, że Rosja przyjmie ten sam pogląd i poważnie potraktuje naszą propozycję” – podsumował Blinken.

10 stycznia odbyły się dwustronne rozmowy delegacji amerykańskiej i rosyjskiej w Genewie, na temat rosyjskich propozycji nowych ram bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Z kolei w 12 stycznia odbyło się spotkanie Rady NATO-Rosja. W czasie spotkań nie osiągnięto wstępnego porozumienia, a państwa zachodnie odrzuciły rosyjskie postulaty gwarancji NATO, iż Sojusz nie przyjmie kolejnych państw poradzieckich w swój skład, ani nie będzie na terytorium takich państw rozmieszczać swoich sił.

Na początku grudnia Biden i Putin odbyli dwugodzinną rozmowę za pośrednictwem wideołącza. Dotyczyła ona w znacznej mierze Ukrainy. Joe Biden miał wyrazić w jej trakcie głębokie zaniepokojenie USA i ich europejskich sojuszników w związku z „eskalacją przez Rosję sił otaczających Ukrainę”. Wyraził również swoje „poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i wezwał do deeskalacji i powrotu do dyplomacji”. Obaj prezydenci zlecili swoim zespołom dalsze działania w sprawie Ukrainy.

Po rozmowie Rosjanie oficjalnie przedstawili swoje postulaty w sprawie nowego ułożenie relacji międzynarodowych w Europie Środkowowschodniej. Zawierają one żądanie formalnych gwarancji dla Moskwy „wykluczających rozszerzenie NATO w kierunku wschodnim i rozmieszczenie w sąsiadujących z Rosją państwach ofensywnych systemów broni uderzeniowej”. Sam Riabkow zapowiadał już, że w przypadku odrzucenia tych postulatów Rosjanie mogą rozmieścić w Europie Wschodniej pociski średniego i średniego zasięgu.

