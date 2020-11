Turcy proponują Amerykanom wspólną komisję do spraw kompatybilności S-400 i F-35

Turcja jest gotowa do omówienia obaw USA dotyczących technicznej kompatybilności rosyjskich systemów obronnych S-400 i amerykańskich odrzutowców F-35, powiedział w czwartek minister obrony Turcji Hulusi Akar, przekazał Reuters.

Jak poinformowała w czwartek agencja prasowa Reuters, minister obrony Turcji Hulisu Akar, zaproponował stworzenie amerykańsko – tureckiej grupy, która ma omówić obawy USA dotyczące technicznej kompatybilności rosyjskich systemów obronnych S -400 i amerykańskich odrzutowców F-35

Agencja uważa, że prezydent elekt Joe Biden mógłby wesprzeć wysiłki Kongresu USA, by sankcjonować Ankarę w związku z zakupem rosyjskich pocisków S-400.

Waszyngton twierdzi, że użycie systemów S-400 może zagrozić obronie NATO. Turcja twierdzi, że S-400 nie byłyby zintegrowane z systemami NATO i nie stanowiłyby zagrożenia. Strona turecka wielokrotnie zaznaczała, że ​​odmowa sprzedaży przez USA pocisków Patriot skłoniła ją do poszukiwania innych sprzedawców.

„Jesteśmy gotowi zająć się obawami USA dotyczącymi kompatybilności S-400 i F-35” – poinformował Akar.

„Bezpieczeństwo technologii F-35 jest tak samo ważne dla Turcji, jak dla Stanów Zjednoczonych” – powiedział, dodając, że propozycja wspólnej grupy roboczej wciąż jest na stole.

Akar dodał, że Tureckie wojsko kontynuuje przygotowania i testy systemów S-400, które, jak powiedział, „będą używane w taki sam sposób, jak (rosyjski) system S-300 jest używany przez niektórych innych członków sojuszu NATO”.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa potępiła w październiku Turcję za próby wprowadzenia do swojej armii rosyjskiej broni przeciwlotniczej. Jest to reakcja na przeprowadzone przez Turcję testów rosyjskich systemów obrony powietrznej S-400.

„Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w najostrzejszych słowach potępia przeprowadzony 16 października przez Turcję test systemu obrony powietrznej S-400” – powiedział w oświadczeniu główny rzecznik Pentagonu Jonathan Hoffman. „Nasze stanowisko było jasne i niezachwiane: operacyjny system S-400 nie jest zgodny z zobowiązaniami Turcji jako sojusznika USA i NATO”.

We have been clear: an operational S-400 system is not consistent with Turkey’s commitments as a US and NATO ally.

— Jonathan Hoffman (@ChiefPentSpox) October 16, 2020