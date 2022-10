Katastrofa F-35 w USA

Amerykański F-35 z 388. jednostki lotniczej w bazie sił powietrznych Hill w stanie Utah rozbił się na skraju pasa startowego.

Jak poinformował portal Militarnyj, F-35 z 388. jednostki lotniczej w bazie sił powietrznych Hill w stanie Utah rozbił się na skraju pasa startowego.

Do wypadku doszło w środę około 18:15 czasu lokalnego. Przedstawiciele 388. Skrzydła Myśliwskiego potwierdzili katastrofę, mówiąc, że wydarzyła się ona na północnym krańcu pasa startowego.

Zostało to zgłoszone na oficjalnym koncie 388. Skrzydła Myśliwskiego.

An F-35 from the 388th crashed at the north end of the runway @HAFB . Pilot ejected. Emergency crews are responding.

— 388th Fighter Wing (@388fw) October 20, 2022