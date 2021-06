Joe Biden jest otwarty na propozycję Władimira Putina ws. ekstradycji hakerów

Prezydent USA Joe Biden oświadczył w niedzielę, że jest otwarty na propozycję, którą złożył prezydent Rosji Władimir Putin. Chodzi o ewentualny układ w kwestii ekstradycji cyberprzestępców. Sekretarz stanu USA Antony Blinken zastrzegł jednak, że będzie obowiązywać zasada „nie ufaj, ale sprawdzaj”.

Podczas konferencji prasowej na zakończenie szczytu G7, Biden wyraził gotowość do podjęcia tematu. „Tak, jestem na to otwarty, jeśli istnieją przestępstwa popełniane przeciwko Rosji i ludzie odpowiedzialni za nie kryją się w Stanach Zjednoczonych, zobowiążę się, by pociągnąć ich do odpowiedzialności” – powiedział amerykański prezydent cytowany przez PAP. Dodał, że propozycja Putina jest „potencjalnie dobrym znakiem postępu”.

„Ktoś kiedyś powiedział 'ufaj, ale sprawdzaj', ja mówię: 'nie ufaj, ale sprawdzaj'. Zobaczymy, jak Rosja będzie wywiązywała się ze zobowiązań w praktyce. Kraje mają odpowiedzialność, by nie ukrywać na swoim terytorium osób dokonujących cyberprzestępstw. To jedna z rzeczy, którą prezydent Biden poruszy na spotkaniu z Putinem” – do propozycji Putina odniósł się sekretarz stanu USA Antony Blinken. Dyplomata został zapytany, dlaczego USA miałyby wierzyć w obietnice Rosji w tej sprawie, biorąc pod uwagę wcześniejsze łamanie przez Kreml umów.

Przypomnijmy, że prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył w niedzielę, że Rosja może przekazać poszukiwanych hakerów do Waszyngtonu, jeśli Stany Zjednoczone dokonają ekstradycji własnych cyberprzestępców do Moskwy.

Przypomnijmy, że styczniowe doniesienia grupy śledczej firmy Kaspersky, zajmującej się cyberbezpieczeństwem, sugerują, że podczas grudniowego cyberataku SolarWinds w USA wykorzystano kod, który częściowo pokrywa się z kodem użytym podczas wcześniejszego ataku. Miała go dokonać grupa hakerska z Rosji.

W styczniu amerykańskie agencje wywiadowcze opublikowały wspólne oświadczenie, w którym oskarżyły Moskwę o cyberatak. Amerykańskie służby twierdzą, że trwał on dłużej niż miesiąc po tym, jak upubliczniono wiadomości o nim. Moskwa zaprzecza, że ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za ataki.

Pod koniec maja 2020 roku kanclerz Niemiec Angela Merkel obciążyła Rosję odpowiedzialnością za cyberatak na Bundestag sprzed pięciu lat. Podczas pytań poselskich w niemieckim parlamencie powiedziała, że ślady prowadzą do rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.

pap / wnp.pl / Kresy.pl