Niemcy: Kandydat CDU na kanclerza: Jeśli wygram wybory, zwiększę wydatki na obronę do 2 proc. PKB

Jeśli zostanę kanclerzem Niemiec, zwiększę wydatki na obronę do co najmniej 2 proc. PKB – oświadczył kandydat CDU/CSU na kanclerza Armin Laschet. Słowa padły w czasie obszernego wywiadu, który został opublikowany w sobotę przez „Bild am Sonntag”.

Szef CDU zadeklarował, że jeśli zostanie kanclerzem Niemiec, to zwiększy wydatki na obronę do co najmniej 2 proc. PKB (cel przewidziany przez NATO). Laschet wyraził też opinię, że Niemcy powinny w większym stopniu angażować się w międzynarodowe misje wojskowe. „Jesteśmy aktywni wraz z Francuzami w Mali i zawsze możemy rozmawiać o zwiększeniu zakresu naszych obowiązków” – powiedział. Dodał, że operacje, w których uczestniczy niemieckie wojsko, muszą mieć mandat ONZ oraz z góry opracowaną strategię ich zakończenia.

26 września odbędą się wybory do niemieckiego parlamentu.

Przypomnijmy, że Armin Laschet, premier Nadrenii Północnej-Westfalii, został wybrany w styczniu nowym szefem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU).

Pod koniec 2020 roku, tuż przed piątą rocznicą wydarzeń nocy sylwestrowej w Kolonii, premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet prosił o wybaczenie kobiety, które wówczas padły ofiarą napaści seksualnych i kradzieży.

