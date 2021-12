Wiłcha-M dla ukraińskiej armii – producent podał termin [+VIDEO]

Według szefa biura Łucz, państwowe testy systemu artyleryjskiego z rakietowymi pociskami kierowanymi R624M Wiłcha-M są na etapie końcowym i może on trafić do ukraińskiej armii w niedługim czasie.

Dyrektor Państwowego Kijowskiego Biura Projektowego Łucz, Ołeh Korostelow, powiedział w udzielonym niedawno wywiadzie, kiedy systemy artyleryjskie z rakietowymi pociskami kierowanymi R624M Wiłcha-M mogą zostać wprowadzone na stan Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego zdaniem, nastąpi to w ciągu najbliższych miesięcy – w pierwszym kwartale 2022 roku. Byłoby to zgodne z wcześniejszymi deklaracjami.

Według szefa biura Łucz, testy systemu Wiłcha-M są już na etapie końcowym. – Myślę, że już w pierwszym kwartale następnego roku oddamy do użytku rakiety, które latają dwa razy dalej – powiedział. Liczy na to, że ukraińskie ministerstwo obrony zamówi te pociski rakietowe.

Korostelow odniósł się też do długiego okresu, jaki zajęły państwowe testy rakiet R624M. Zaznaczył, ze było to związane z rozszerzeniem programu testowego nowej broni. Powiedział, że zamawiający, czyli resort obrony, chciał się upewnić, że jest ona sprawna i odpowiadająca wymaganiom technicznym. Jeśli państwowa komisja zaakceptuje finalne dokumenty, będzie można rozpocząć seryjną produkcję.

Szef biura oświadczył też, że nowy system Wiłcha-M będzie w stanie razić cele na dystansie do 110 km. Rakiety będzie można odpalać ze zmodyfikowanych wyrzutni samobieżnych systemu artylerii rakietowej 9K58 BM-30 Smiercz. Mogą one nadal wykorzystywać także starsze, poradzieckie pociski 9M55K, a także pierwszy warianty Wiłchy, czyli rakiety R624, o zasięgu do 70 km. Tym samym, z jednej platformy będzie można wystrzeliwać trzy rodzaje pocisków rakietowych.

Korostelow przypomniał też, że klient zagraniczny jest zainteresowany zakupem nowego systemu uzbrojenia Wiłcha-M. Zaznaczył też, że przedstawiciele zamawiającego byli obecni przy testach ogniowych. Pod koniec października br. Ukroboronprom zamieścił nagranie wideo z państwowych testów systemu Wiłcha-M.

Jeszcze latem br. pisaliśmy, że strona ukraińska potwierdziła, że pierwszym zagranicznym nabywcą systemu artylerii rakietowej Wiłcha-M będą Zjednoczone Emiraty Arabskie. Podano też, budowa zestawów dla ZEA jest już w toku.

W kwietniu br. pisaliśmy, że Biuro konstrukcyjne Łucz zawarło pierwsze kontrakty dotyczące eksportu zmodernizowanych, wieloprowadnicowych systemów rakietowych Wilcha-M, jeszcze przed zakończeniem państwowych testów tej broni. Nie wymieniono jednak krajów, do których miałyby trafić. Wśród możliwych opcji wymieniano jednak właśnie kraje bliskowschodnie, głównie Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie). Informacje te były istotne także z uwagi na to, że wcześniej niejednokrotnie informowano o przesunięciach terminów zakończenia państwowych prób tych zmodernizowanych systemów rakietowych z kierowanymi pociskami rakietowymi R624M kal. 300 mm. Na początku ubiegłego roku mowa była o II kwartale 2020 roku, potem o końcu 2020 roku. Ostatni z wymienianych terminów to grudzień 2020/ styczeń 2021 roku, z I kwartałem jako orientacyjnym terminem przyjęcia do służby. Wiadomo, że kolejna seria testów Wilchy-M miała miejsce w drugiej połowie marca tego roku na poligonie Ałibej w obwodzie odeskim.

Pierwsze testy systemów Wilcha-M miały miejsce w kwietniu 2019 roku. W porównaniu z wersją podstawową Wilchy, zmodernizowane systemy posiadają znacznie dłuższy zasięg – pisano o 130 km wobec 70 km.

Jak pisaliśmy, w kwietniu 2020 roku ukraińscy wojskowi chwalili się pozytywnymi wynikami testów poligonowych systemu wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej Wilcha-M. Wówczas podawano, że ukraiński sztab generalny zaznaczał, iż projekt Wilcha-M przewiduje produkcję precyzyjnych pocisków rakietowych kal. 300 mm, których maksymalny zasięg ma wynosić 100 km. Produkcja seryjna miała ruszyć w 2021 roku.

Wcześniej informowaliśmy o prowadzeniu na Ukrainie prac nad nowymi rakietami dla systemu wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej Wiłcha-M. Nowe wersje pocisków rakietowych mają mieć znacznie większy zasięg i posiadać zdolność przenoszenie cięższych głowic bojowych. Obecnie produkowane pociski rakietowe R-624M „Wilcha-M” posiadają głowicę bojową o wadze 170 kg i zasięg 123 km. Trwają prace nad zwiększenie zasięgu do 140 km dzięki wykorzystaniu nowego rodzaju paliwa.

Jak podano, nowa wersja rakiety – R-224M1 Wilcha-M1 przy wykorzystaniu paliwa starszego rodzaju będzie mogła niszczyć cele na maksymalnym dystansie 140 km, a przy wykorzystaniu nowego paliwa – do 154 km. Ponadto, dla zmodyfikowanej rakiety przewidziano też możliwość wykorzystania cięższej głowicy bojowej, o wadze aż 236 kg. W tym przypadku, w zależności od rodzaju wykorzystanego paliwa, zasięg wynosiłby odpowiednio 108 km i 122 km. Jeszcze inna wersja, R-224M2 Wilcha-M2, o zwiększonym zasięgu przy jednoczesnym zatrzymaniu głowicy 170 kg, będzie mogła razić cele na maksymalnym dystansie do 141 lub 202 km, w zależności od rodzaju paliwa.

System Wilcha jest odpowiednikiem rosyjskiego systemu artylerii rakietowej BM-30 Smiercz, również kal. 300 mm. Ukraińskie media zaznaczają, że w przypadku systemu ukraińskiego wykorzystywane są rakiety kierowane, zdolne razić cele na odległość 120 km z dokładnością do 7 metrów. Wilcha-M jest modernizacją, która jest już w produkcji. Wprowadzane ulepszenia mają poprawić zasięg i dokładność, a także wykorzystywać nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiały, żeby podwyższyć ogólną efektywność tego systemu uzbrojenia.

