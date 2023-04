Wiceszef MSZ: potrzebny jest nowy polsko-ukraiński traktat, by zacieśnić relacje

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk uważa, że potrzebny jest polsko-ukraiński traktat, który „wzniesie relacje polsko-ukraińskie w formalnym sensie na wysoki poziom, bardzo bliskich relacji”.

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk w Programie Pierwszym Polskiego Radia odnosząc się do wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce ocenił, że tylko zjednoczony Zachód może powstrzymać rosyjski imperializm.

– To co mówił jeden i drugi prezydent to, że pomagamy teraz Ukrainie nie oznacza, że możemy spocząć na laurach. Musimy pomagać do ostatecznego zwycięstwa i wyparcia Rosjan z Ukrainy – oświadczył Wawrzyk.

Wiceszefa polskiej dyplomacji zapytano też o zapowiadany przez prezydentów obu państw nowy traktat polsko-ukraiński.

– Potrzebny jest dokument, która nada im [relacjom polsko-ukraińskim – red.] nowy impuls, który pozwoli usankcjonować umową międzynarodową szczególne relacje, przenieść je na wyższy poziom, regulujący najważniejsze kwestie we wspólnych relacjach – przyznał Wawrzyk.

– To będzie szereg podobnych dokumentów, które będą miały wspólną cechę. Będą wznosiły relacje polsko-ukraińskie w formalnym sensie na wysoki poziom, bardzo bliskich relacji – powiedział wiceszef MSZ.

W jego ocenie, podpisanie tego traktatu będzie wymagało kolejnego spotkania prezydentów.

PAP / Kresy.pl