USA: Departament Stanu nałożył sankcje na dwóch irańskich wojskowych

Departament Stanu USA nałożył sankcje na Aliego Hemmatiana oraz Masouda Safdariego, członków irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Amerykański resort spraw zagranicznych oskarża ich o łamanie praw człowieka w trakcie protestów ulicznych, które miały miejsce w Iranie na przełomie 2019 i 2020 roku.

Sekretarz Stanu Antony Blinken oskarżył w swoim oświadczeniu wspomnianych przedstawicieli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej o rażące naruszenia praw człowieka, m.in. tortury, okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie więźniów politycznych oraz innych osób zatrzymanych w 2019 i 2020 roku w Iranie – podała we wtorek agencja „Reuters”.

W oświadczeniu podkreślono, że Ali Hemmatian oraz Masoud Safdari nie mają wraz z rodzinami możliwości wjazdu na terytorium USA.

Agencja zwraca uwagę, że wspomniane sankcje są kolejnym działaniem wymierzonym przez nową administrację przeciwko Teheranowi i jego bliskowschodnim sojusznikom.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego bieżącego roku prezydent Joe Biden kierował amerykańskimi nalotami wojskowymi we wschodniej Syrii przeciwko obiektom należącym do milicji wspieranej przez Iran.

Prezydent Iranu Hassan Rouhani powiedział w niedzielę, że jego kraj jest gotowy do podjęcia kroków w celu spełnienia środków zawartych w porozumieniu nuklearnym z 2015 r., gdy tylko Stany Zjednoczone zniosą sankcje gospodarcze. Wypowiedź miała miejsce podczas rozmów z szefem irlandzkiej dyplomacji.

W ubiegłą środę Sekretarz Stanu USA Antony Blinken udzielił wywiadu stacji PBS. W rozmowie została poruszona możliwość powrotu do porozumienia nuklearnego. Zdaniem sekretarza Blinkena, porozumienie nuklearne trzymało Iran i jego możliwości w ryzach, po wycofaniu się z umowy, ta kontrola miała się luzować. Według niego, kraj jest teraz w stanie w krótkim terminie produkować „materiał rozszczepialny do broni jądrowej”. Dodał, że administracja Stanów Zjednoczonych jest bardzo zainteresowana ponownym przystąpieniem do programu. „Drogą do tego jest dyplomacja” – powiedział.

W niedzielę 28 lutego Iran odrzucił możliwość nieformalnych rozmów z USA i UE w kwestii powrotu do porozumienia nuklearnego z 2015 r. Iran nalega, by USA zniosły wszystkie jednostronne sankcje.

Na mocy porozumienia z 2015 roku z głównymi mocarstwami Iran zaakceptował ograniczenia swojego programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji. Waszyngton ponownie nałożył sankcje po tym, jak Donald Trump zrezygnował z umowy w 2018 roku, a Iran zareagował naruszeniem niektórych ograniczeń nuklearnych umowy.

reuters.com / Kresy.pl