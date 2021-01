USA: proaborcyjne aktywistki wtargnęły do kościoła, zakłóciły Mszę św. [+VIDEO]

Grupa proaborcyjnych aktywistek wtargnęła do kościoła katolickiego w Ohio w USA i krzycząc m.in. „ten Kościół uczy nienawiści” zakłóciła Mszę św. Wypraszane ze świątyni wywołały szarpaninę i wulgarnie zwyzywały ochroniarza i wiernych.

Jak podaje amerykański serwis Catholic Arena, w piątek 22 stycznia, w ogłoszonym przez byłego już prezydenta Donalda Trumpa Narodowym Dniu Świętości Życia Ludzkiego, w Columbus w stanie Ohio doszło do zakłócenia Mszy Św. w kościele.

Do zdarzenia doszło w katedrze pw. św. Józefa. Według „Catholic Arena”, w tym czasie sprawowana była tam Msza Św. Pod świątynią zebrała się kilkuosobowa grupa proaborcyjnych aktywistek, po czym wtargnęła do kościoła. Miały ze sobą banery z proaborcyjnymi hasłami, np. „Finansowanie dla klinik aborcyjnych, a nie dla zastraszania”, „Aborcja na żądanie”. Jedna z kobiet miała na sobie kamizelkę asystentki w klinice aborcyjnej. Całe zdarzenie było przez aktywistki nagrywane.

Po wejściu do nawy głównej aktywistki zaczęły skandować „Ten Kościół naucza nienawiści!” i ruszyły w kierunku prezbiterium i ołtarza. „Katolickie, satanistyczne świnie” – słychać głos nagrywającej kobiety. Krzyczano też „Roe to podstawa, żądamy więcej!” [oryg. „Roe is the floor, we demand more!”], nawiązując do wyroku Sądu Najwyższego sprzed blisko 50 lat, tzw. sprawa Roe przeciwko Wade, którego skutkiem była legalizacja aborcji w Stanach Zjednoczonych.

Aktywistki stanęły na stopniach prezbiterium i skandowały dalej. Służba liturgiczna oraz czarnoskóry funkcjonariusz ochrony wezwali je do wyjścia, wypraszając z kościoła.

Przy wyjściu doszło do szarpaniny, ponieważ kobiety nie chciały dobrowolnie wyjść. „Wyp…dalaj!”, „Pi…ol się!”, „Zabieraj od niej swoje je…e łapy!” – krzyczały do ochroniarza.

„Wasz Kościół to jeb… Kościół nienawiści! To śmiechu warte, że uczycie miłości życia, kiedy uczycie ludzi nienawidzić! Zastraszacie kliniki [aborcyjne], straszycie ich personel i ich rodziny! Jesteście brutalni, stosujecie język przemocy” – krzyczała jedna z kobiet.

Joe Biden supporters yesterday stormed Mass in a Catholic Church in Columbus, Ohio screaming obscenities about abortion The mostly white women also physically assaulted a black security guard A frightening insight into the coming 4 years pic.twitter.com/g1L5RzjgMh — Catholic Arena (@CatholicArena) January 23, 2021

Serwis Catholic Arena twierdzi, że aktywistki, główne białe kobiety, były zwolenniczkami nowego prezydenta Joe Bidena. Zaznacza też z żalem, że gdyby takie coś spotkało Żydów czy muzułmanów ze strony zwolenników Donalda Trumpa, to media szeroko nagłaśniałyby incydent. Wzywa też, żeby wyrzucać z kościołów osoby nachodzące je i zachowujące się w taki sposób. „Tak wygląda Ameryka Bidena. Boże, pomóż nam”.

Przypomnijmy, że tego samego dnia prezydent USA Joe Biden, określający się jako katolik, wspólnie z wiceprezydent Kamalą Harris upamiętnił ważną, proaborcyjną rocznicę i obiecał zapewnić wszystkim Amerykanom dostęp do aborcji. Skrytykował też decyzje swojego poprzednika w zakresie ochrony życia.

