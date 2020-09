Ambasada RP w Waszyngtonie odpowiada Bidenowi ws. „stref wolnych od LGBT”

W nocy z niedzieli na poniedziałek kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta USA Joe Biden napisał na Twitterze „Powiem jasno: prawa LGBTQ+ to prawa człowieka – a dla stref wolnych od LGBT nie ma miejsca ani w Unii Europejskiej ani gdziekolwiek na świecie”. We wtorek amerykańskiemu politykowi odpowiedziała Ambasada RP w Waszyngtonie.

Joe Biden napisał w nocy z niedzieli na poniedziałek na Twitterze: „Powiem jasno: prawa LGBTQ+ to prawa człowieka – a dla stref wolnych od LGBT nie ma miejsca ani w Unii Europejskiej ani gdziekolwiek na świecie”. Na wpis kandydata Demokratów zareagowała Ambasada RP w Waszyngtonie. „Twierdzenie zawarte w tweecie wiceprezydenta Joe Bidena jest oparte na nieprawdziwych informacjach medialnych. »Strefy wolne od LGBT« nie istnieją w Polsce. Rząd polski jest przywiązany do rządów prawa, równych praw i społecznej inkluzji. Nie ma w naszym społeczeństwie miejsca na dyskryminację” – czytamy na Twitterze ambasady.

The assertion in Vice President Joe Biden’s tweet is based on inaccurate media information, as no “LGBT-free zones” exist in Poland.

The Polish Government is committed to the rule of law, equal rights and social inclusion. There is no place for discrimination in our societies. https://t.co/AEnJ7FlRqa

