Biden: nasza broń pozwala Ukraińcom bronić się bez ryzyka III wojny światowej i wysyłania sił USA [+VIDEO]

Dostawy broni pozwalają Ukraińcom bronić się, bez wciągania nas w III wojnę światową i wysyłania tam amerykańskich żołnierzy – oświadczył we wtorek prezydent USA Joe Biden. Słowa padły w czasie wizyty w fabryce koncernu zbrojeniowego Lockheed Martin w Alabamie.

Umożliwiacie Ukraińcom, żeby bronili się sami, bez tego, byśmy musieli ryzykować wpakowaniem się w III WŚ, wysyłając amerykańskich żołnierzy, żeby walczyli z rosyjskimi – oświadczył Joe Biden. Amerykański prezydent zwrócił się do pracowników fabryki Lockheed Martin w hrabstwie Pike, gdzie produkowane są pociski przeciwpancerne Javelin. Pochwalił produkowane tam uzbrojenie.

Pres. Biden tells workers at a Lockheed Martin facility where Javelin anti-tank missiles are made:

„You’re making it possible for the Ukrainian people to defend themselves, without us having to risk getting into a third world war by sending American soldiers.” pic.twitter.com/a8zXKs4mKn

— CBS News (@CBSNews) May 3, 2022