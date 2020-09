Biden skrytykował Polskę – chodzi o „strefy wolne od LGBT”

Kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta USA Joe Biden skrytykował „strefy wolne of LGBT”, które jakoby istnieją w Polsce.

Biden napisał w nocy z niedzieli na poniedziałek na Twitterze: „Powiem jasno: prawa LGBTQ+ to prawa człowieka – a dla stref wolnych od LGBT nie ma miejsca ani w Unii Europejskiej ani gdziekolwiek na świecie”. Był to jego komentarz do artykułu ABC News, opartego na depeszy Associated Press, dotyczącego skrytykowania przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen rzekomych „stref wolnych od LGBT” w Polsce.

W skomentowanym przez Bidena artykule napisano m.in., że „obecnie około jedna trzecia Polaków żyje we wspólnotach samorządowych, które przyjęły rezolucje deklarujące sprzeciw wobec promocji praw osób LGBT”. Jak przyznano, rezolucje te nie są wiążące prawnie, jednak „przez krytyków są postrzegane jako dyskryminujące” osoby LBGT.

Let me be clear: LGBTQ+ rights are human rights — and “LGBT-free zones” have no place in the European Union or anywhere in the world. https://t.co/zc8YvSq6iN

