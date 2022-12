Dziennikarskie śledztwo: Twitter miał wspierać wojnę informacyjna USA wobec Bliskiego Wschodu

Według dziennikarskiego śledztwa Twitter miał współpracować z Pentagonem w upowszechnianiu amerykańskiej propagandy.

Według dochodzenia dziennikarskiego Lee Fanga i portalu The Intercept, opartego na wewnętrznych plikach Twittera, zarządzający tym portalem społecznościowym współpracowali z Departamentem Obrony USA w celu wzmocnienia oddziaływania propagandy na temat działań sił zbrojny Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Realizowano to między innymi przez umożliwianie fałszywym kontom promowanie proamerykańskich narracji, pomimo obietnicy przeciwdziałania tego typu tajnym kampaniom propagandowych instytucji państwowych.

Według portalu Twitter potajemnie utworzył specjalną „białą listę”, wyłączającą konta prowadzone przez Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) od oznaczeń spamu i nadużyć, zapewniając im w ten sposób lepszą widoczność na platformie, przytoczyła w środę telewizja Al Jazeera.

Twitter niejawnie wprowadził tę funkcję w 2017 r. po tym, jak urzędnicy armii USA poprosili firmę o poprawę widoczności 52 kont w języku arabskim używanych do „wzmacniania pewnych informacji”.

„Priorytetowe konta” CENTCOM promowały, według dziennikarskiego śledztwa, informacje wspierające narracje wojskowe USA, w tym krytykę Iranu, poparcie dla wspieranej przez USA interwencji wojskowej Arabii ​​Saudyjskiej w Jemenie czy też twierdzenia o najwyższej dokładności amerykańskich ataków dronów.

Fang powiedział, że CENTCOM ukrył to, że konta są zarządzane właśnie do wojskowych, w niektórych przypadkach używając fałszywych zdjęć profilowych i biografii, aby sprawiać wrażenie, że są prowadzone przez zwykłych mieszkańców Bliskiego Wschodu.

Chociaż Twitter twierdził wówczas, że nie zezwala na maniulatorskie operacje wpływu wspierane przez państwo, firma zajmująca się mediami społecznościowymi była świadoma tajnej działalności CENTCOM i tolerowała obecność kont na platformie co najmniej do maja 2022 r., powiedział Fang.

Dziennikarz obszernie napisał o nieprawidłowościach w działaniach właśnie na samym portalu społecznościowym.

1. TWITTER FILES PART 8

*How Twitter Quietly Aided the Pentagon’s Covert Online PsyOp Campaign*

Despite promises to shut down covert state-run propaganda networks, Twitter docs show that the social media giant directly assisted the U.S. military’s influence operations.

— Lee Fang (@lhfang) December 20, 2022