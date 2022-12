Biały Dom: Zełenski i Biden będą rozmawiać o „sprawiedliwym pokoju”

Prezydent USA Joe Biden zaprosił w tym tygodniu swojego ukraińskiego odpowiednika do Waszyngtonu, ponieważ uznał, że wojna na Ukrainie weszła w nowy etap, przekazał w środę John Kirby.

„Prezydent naprawdę wierzy, że podczas zbliżania się do zimy, wkraczamy… w nową fazę tej wojny, agresji pana Putina, to jest dobry czas, aby obaj przywódcy siedli twarzą w twarz i porozmawiali” – powiedział John Kirby, koordynator ds. komunikacji strategicznej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, w „CNN This Morning”.

Oczekuje się, że rozmowy będą koncentrować się na dalszej pomocy wojskowej i gospodarczej USA, a także utrzymaniu sankcji wobec Rosji i wsparciu narodu ukraińskiego.

Kirby powiedział, że obaj omówią również, jak wojna może się zakończyć.

„Nie mam wątpliwości, że będą rozmawiać o koncepcji „sprawiedliwego pokoju” jak on wygląda, jakie są jego elementy i jak możemy pomóc Ukrainie dojść do tego punktu” – powiedział Kirby.

„Pan Putin najwyraźniej nie jest teraz zainteresowany dyplomacją” – powiedział. „Wręcz przeciwnie. Jest zainteresowany zabiciem większej liczby ukraińskich cywilów”. Powiedział, że Zełenski był świadomy ryzyka, jakie podejmował opuszczając Ukrainę, a Stany Zjednoczone pracowały nad zapewnieniem bezpieczeństwa tej podróży.

„Pracujemy w ścisłej współpracy z nim i jego personelem, aby upewnić się, że możemy bezpiecznie zorganizować tę podróż, zarówno do Stanów Zjednoczonych, jak i z powrotem. Będziemy nadal wspierać jego wymagania dotyczące podróży najlepiej, jak potrafimy” – powiedział.

Przypomnijmy, Biały Dom potwierdził we wtorek, że w środę prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, uda się z wizytą do Stanów Zjednoczonych i spotka się z prezydentem Joe Bidenem. Będzie to pierwsza tego rodzaju wizyta Zełenskiego od początku rosyjskiej inwazji w lutym tego roku. Ponadto, Biały Dom zapowiedział też, że w środę Biden ogłosi nowy, znaczący pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart blisko 2 mld dolarów. Potwierdzono, że w skład tego pakietu wejdą m.in. rakietowe systemy obrony powietrznej średniego zasięgu Patriot.

