USA: Trump ogłosił 22 stycznia Narodowym Dniem Świętości Życia Ludzkiego

Zgodnie z decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa, 22 stycznia ma być Narodowym Dniem Świętości Życia Ludzkiego. Rok temu Trump jako pierwszy amerykański przywódca wziął udział w Marszu dla Życia w Waszyngtonie.

Po raz pierwszy od prawie 50 lat z powodu pandemii i ze względów bezpieczeństwa, amerykańscy obrońcy życia nie zgromadzą się na corocznym Marszu dla Życia w Waszyngtonie. Ustępujący prezydent USA Donald Trump ogłosił 22 stycznia Narodowym Dniem Świętości Życia Ludzkiego.

„Każde ludzkie życie jest darem dla świata” – pisze Trump w swojej proklamacji. „Każdy człowiek, urodzony czy nienarodzony, młody czy stary, zdrowy czy chory, jest stworzony na święty obraz Boga. Wszechmocny Stwórca daje każdemu człowiekowi wyjątkowe talenty, piękne sny i wspaniały cel. W Narodowym Dniu Świętości Ludzkiego Życia świętujemy cud ludzkiej egzystencji i odnawiamy nasze postanowienie budowania kultury życia, w której każdy człowiek w każdym wieku jest chroniony, ceniony i kochany”.

Urzędujący prezydent zaznacza, że od pierwszego dnia urzędowania podejmował „historyczne działania mające na celu ochronę życia niewinnych ludzi w kraju i za granicą”. Podkreślił też, że jako pierwszy amerykański prezydent w historii wziął udział w Marszu dla Życia. Dodał, że było to dla niego przywilejem.

„Stany Zjednoczone to wspaniały przykład (stosowania) praw człowieka na świecie. Jednak niektórzy w Waszyngtonie walczą o utrzymanie Stanów Zjednoczonych wśród nielicznych krajów, w tym Korei Północnej i Chin, które zezwalają na aborcje po 20 tygodniach” – napisał Trump. „Dołączam do niezliczonych osób, które uważają, że jest to moralnie i fundamentalnie złe, a dzisiaj ponawiam apel do Kongresu o przyjęcie przepisów zakazujących późnej aborcji”.

W tym roku zamiast Marszu dla Życia, organizatorzy chcą, aby uczestnicy zostali w domach i wzięli udział w wydarzeniu wirtualnie. Odbędzie się ono w piątek 29 stycznia.

Jak podaje stacja CBN News, że organizacja prolife Operation Rescue przyznała Donaldowi Trumpowi tytuł człowieka roku 2020 w obszarze obronie życia. Organizacja wyjaśnia, że nargoda Malachiasza jest corocznie przyznawana przez nią dla uznania osób, które poświęcają się pracy na rzecz ochrony dzieci poczętych.

„(…) w czasie rządów administracji prezydenta Trumpa, zrobił on więcej dla ochrony życia nienarodzonych niż jakikolwiek inny prezydent w historii USA” – uważa Operation Rescue.

Latem 2019 roku pisaliśmy, że poparcie dla „prawa do aborcji” w USA najwyższe w historii badań sondażowych. W ciągu wcześniejszych kilku miesięcy11 stanów USA ograniczyło możliwość zabijania dzieci poczętych. W lutym tego samego roku administracja Trumpa wprowadziła nowe regulacje, które oznaczały, że promująca aborcję organizacja Planned Parenthood straci prawie 60 mln dol. dotacji z budżetu federalnego. Przypomnijmy, że wcześniej w swoim orędziu o stanie państwa, Trump mocno skrytykował decyzję stanu Nowy Jork, który prawnie umożliwił przerwanie ciąży i zabicie poczętego dziecka praktycznie do końca ciąży. Zaznaczył, że prawo to przyjęto wśród owacji.

– To żyjące, czujące, piękne dzieci, które nigdy nie będą mieć szansy dzielić swojej miłości i marzeń ze światem – powiedział prezydent USA. Dodał też, że gubernator stanu Wirginia, jak ujął to Trump, przyznał, że „dokonałby egzekucji dziecka po urodzeniu”. – Żeby bronić godności każdej osoby, wzywam Kongres do uchwalenia zakazu późnej aborcji dzieci, które mogą odczuwać ból w łonie matki – powiedział Trump, co wzbudziło wielką aplauz części uczestników i owację Republikanów na stojąco.

Rok temu Trump jako pierwszy prezydent USA wziął udział w antyaborcyjnym marszu. Do tamtej pory najwyższym amerykańskim urzędnikiem, który wziął w nim udział, był wiceprezydent Mike Pence. Było to w 2017 roku. Pence wygłosił wówczas na marszu przemówienie. Rok później Trump przemówił na żywo do uczestników marszu za pośrednictwem telewizji, co również było sytuacją bez precedensu.

