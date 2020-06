Zażądają od prezydenta Dudy by zdeklarował sprzeciw wobec ustawy 447 u Trumpa

Organizacja Roty Niepodległości będzie żądać od Andrzeja Dudy by w czasie spotkania z przywódcą USA oświadczył, że Polska nie będzie przekazywać żadnego mienia ani pieniędzy organizacjom amerykańskich Żydów.

Organizacja Roty Niepodległości planuje przeprowadzenie we wtorek pikiety po Pałacem Prezydenckim. Ma rozpocząć się ona o godz. 18 pod hasłem „Prezydencie – nie zapłacimy! Przekaż Trumpowi” jak podał portal Media Narodowe. „24 czerwca Prezydent Andrzej Duda spotka się z Prezydentem USA Donaldem Trumpem, który w maju 2017 roku podpisał ustawę JUST Act. To doskonały moment, aby głowa państwa jasno stanęła po stronie polskich obywateli” – napisali organizatorzy pikiety na Facebooku. Jak sądzą – „Czas powiedzieć Donaldowi Trumpowi i stojącymi za nim środowiskami żydowskimi wprost: nie zapłacimy – kierujcie swoje bezprawne żądania do Niemców. U nas nie macie czego szukać, nie damy się okraść”. Według informacji organizatorów stacjonarna pikieta potrwa około dwóch godzin.

Amerykańskie środowiska żydowskie zgłaszają roszczenia do mienia obywateli II Rzeczpospolitej narodowości żydowskiej, którzy zginęli w czasie drugiej wojny światowej nie pozostawiając spadkobierców. Zgodnie z prawem państwo polskiej przejęło po wojnie to mienie jako bezspadkowe. Jednak Kongres USA uchwalając w zeszłym roku ustawę JUST, zwaną również ustawą 447, zobowiązał Departament Stanu do corocznego raportowania działań jakie podejmuje na rzecz wspierania roszczeń amerykańskich Żydów. Roszczenia te jeszcze zostały w lutym bieżącego roku oficjalnie w czasie konferencji antyirańskiej w Warszawie zostały oficjalnie poparte przez szefa amerykańskiej dyplomacji Mike’a Pompeo.

Roszczenia środowisk żydowskich i naciski jakie w tej sprawie wywierają na Polskę władze USA wywołały w Polsce gorącą debatę między politykami, publicystami ale i zwykłymi obywatelami. 11 maja zeszłego roku w Warszawie odbył się liczby marsz protestacyjny przeciwko roszczeniom środowisk amerykańskich Żydów organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Przeciwko roszczeniom i ustawie 447 protestowali także Polacy w USA.

W rozmowie z dziennikarzem Kresy.pl przedstawiciel Rot Niepodległości Tomasz Kalinowski uznał, że raport jaki Departament Stanu USA miał przygotować na temat mienia bezspadkowego jeszcze w listopadzie zeszłego roku może być już gotowy ale trzymany jest w tajemnicy. Według Kalinowskiego jest możliwe, że rząd USA wstrzymuje się z upublicznieniem raportu by nie zaszkodzić obozowi rządzącemu w Polsce przed kolejnymi wyborami, tym razem prezydenckimi – „Nasza teza jest taka, że [raport] zaszkodziłby Zjednoczonej Prawicy, która sprzyja interesom amerykańskim w Polsce”. Działacz Rot Niepodległości spodziewa się, że władze USA podejmą sprawę wkrótce po wyborze prezydenta Polski – „Będzie to dłuższy czas bez żadnych wyborów, to dobry moment dla środowisk żydowskich by ruszyć z kopyta. Zresztą to mówił Gideon Taylor w jednej z telewizji amerykańskich przed wyborami do parlamentu, że to jest sprawa po wyborach”.

Kalinowski wspomniał także o odnotowanej przez nasz portal wypowiedzi ambasadora Izraela w Warszawie Alexandra ben Zvi, który sugerował by media nie roztrząsały zbyt intensywnie kwestii roszczeń organizacji żydowskim do państwa polskiego, które powinny być przedmiotem rozmów „specjalistów”. „Naciski medialne były nieskuteczne bo Polacy się zorganizowali, a PiS się bał bo tracił przez to poparcie, więc być może taktyka [organizacji żydowskich i władz USA] jest taka, że ruszamy z tym po wyborach, lub ruszamy z tym po cichu” – ocenił działacz społeczny.

Według Kalinowskiego prezydent powinien też przypomnieć w Waszyngtonie, że Polacy byli ofiarami ludobójstwa w czasie drugiej wojny światowej a nie jego sprawcami. „To się wiąże” w kwestią roszczeń, jak powiedział, radząc organizacjom żydowskim by kierowały swoje roszczenia do Niemiec.

Pytany o skuteczność takich działań Kalinowski uznał, że „wiele zależy od mediów, czy będą się tym interesować, czy to trafi do opinii publicznej. W ostatnich tygodniach TVP Info zaczęło poruszać temat roszczeń żydowskich, ale w kontekście takim, że to zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego miałoby doprowadzić do wypłaty, a Andrzej Duda jest gwarantem [że nie będzie wypłat]. No jeśli jest gwarantem to ma idealną okazję do tego, żeby wypowiedział się publicznie w Stanach Zjednoczonych. To będzie miało rezonans”.

Kalinowski przypomniał, że kontrolowana przez Prawo i Sprawiedliwości większość sejmowa blokuje procedowanie projektu ustawy blokującej roszczenia do mienia bezspadkowego przygotowanego przez Roty Niepodległości pod którym organizacja zebrała podpisy poparcia ponad 100 tys. obywateli. Jak twierdzi działacz przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast z PiS nie odpowiedział na pismo Rot Niepodległości w sprawie projektu ustawy.

