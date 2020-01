Trump jako pierwszy prezydent USA weźmie udział w antyaborcyjnym marszu

Donald Trump weźmie udział w corocznym Marszu dla Życia organizowanym w piątek w Waszyngtonie przez ruchy antyaborcyjne – podają media w USA powołując się na twitterowy wpis amerykańskiego prezydenta.

Trump udostępnił w środę na Twitterze film z oficjalnej strony Marszu dla Życia zapowiadający to wydarzenie. „Do zobaczenia w piątek… Wielkie tłumy!” – napisał amerykański prezydent odnosząc się do liczebności Marszów dla Życia.

See you on Friday…Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

Jak zauważają amerykańskie media, będzie to pierwsze pojawienie się urzędującego prezydenta na Marszu dla Życia. Dotychczas najwyższym amerykańskim urzędnikiem, który wziął w nim udział, był wiceprezydent Mike Pence. Było to w 2017 roku. Pence wygłosił wówczas na marszu przemówienie. Rok później Trump przemówił na żywo do uczestników marszu za pośrednictwem telewizji, co również było sytuacją bez precedensu.

Szefowa Marszu dla Życia Jeanne Mancini powiedziała, że jego organizatorzy są zachwyceni możliwością goszczenia prezydenta. „Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że osobiście będzie mógł doświadczyć, jak żarliwi są uczestnicy naszego marszu w sprawach życia i ochrony nienarodzonych” – powiedziała Mancini.

Niechętna Trumpowi gazeta New York Times informując o zapowiedzi Trumpa wytknęła mu, że w przeszłości opowiadał się za aborcją, jednak od kiedy stał się gospodarzem Białego Domu, „stara się przedstawiać jako najbardziej antyaborcyjny prezydent od co najmniej pokolenia”.

Kresy.pl / nypost.com / nytimes.com