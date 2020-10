Kreml: Nawalny dostaje instrukcje z CIA

Przewodniczący niższej izby rosyjskiego parlamentu Wiaczesław Wołodin oskarżył opozycjonistę Aleksieja Nawalnego o współpracę z „obcymi wywiadami” na korzyść innych państw. Słowa te skomentował rzecznik Kremla twierdząc, że rosyjskie władze posiadają informacje o tym, że z Nawalnym współpracują funkcjonariusze CIA.

Jak podaje agencja Interfax, Wiaczesław Wołodin skomentował w czwartek wywiad Nawalnego dla tygodnika „Stern”, w którym rosyjski opozycjonista powiedział, że uważa, iż za próbą otrucia go stoi prezydent Rosji Władimir Putin. Komentarz przewodniczącego Dumy ukazał się na oficjalnej stronie niższej izby rosyjskiego parlamentu.

„Nawalny to bezwstydnik i łajdak. Putin uratował mu życie. Jeśli to, co się z nim stało, było kierowane przez służby specjalne państw zachodnich – to jego wypowiedź wpisuje się w tę logikę” – stwierdził Wołodin przekonując, że w Rosji wszyscy dokładali starań, by Nawalnego uratować – „od pilotów i lekarzy po prezydenta”. Przewodniczący Dumy zarzucił niemieckim władzom, że nie chcą wspólnie z Rosją prowadzić śledztwa w sprawie dotyczącej Nawalnego i nie przekazały rosyjskim organom dowodów na otrucie opozycjonisty. „To po raz kolejny udowadnia, że ​​wszystko zostało zaaranżowane przez obce kraje, aby wywołać napięcie w Rosji w momencie podsumowania wyników wyborów na Białorusi, zablokować nasz kraj i nie pozwolić na obronę suwerenności naszego sojuszniczego państwa” – uważa rosyjski polityk. „Jest dość oczywiste, że Nawalny współpracuje ze służbami specjalnymi i władzami krajów zachodnich. Działa w ich interesach” – dodawał Wołodin.

Do słów Wołodina odniósł się w rozmowie z dziennikarzami rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. „Prawdopodobnie to nie pacjent [Nawalny – red.] współpracuje z zachodnimi służbami specjalnymi, ale zachodnie służby specjalne współpracują z nim. To byłoby bardziej poprawne” – odpowiedział rzecznik Władimira Putina. Według niego rosyjskie władze posiadają na ten temat informacje. „Mogę nawet powiedzieć konkretnie – pracują z nim obecnie specjaliści z Centralnej Agencji Wywiadowczej USA” – mówił Pieskow twierdząc, że „nie jest to pierwszy raz”, kiedy Nawalny otrzymuje „różne instrukcje”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pieskow mówił, że z Nawalnym „w tych dniach pracują instruktorzy”. Ma to wynikać z informacji, która wyciekła w Niemczech do internetu.

„Instruktorzy pracują, instrukcje, które otrzymuje pacjent, są oczywiste. Niejednokrotnie widzieliśmy takie linie zachowań. Nie ma tu co ukrywać” – dodał Pieskow.

Rzecznik Kremla nazwał oskarżenia Nawalnego pod adresem Putina „bezpodstawnymi i niedopuszczalnymi”, a także „graniczącymi ze zniesławieniem”. Jego zdaniem Nawalny chce „zrównać się z pierwszą osobą w państwie”, a w rzeczywistości „prawdziwymi rywalami prezydenta w walce politycznej są zupełnie inni ludzie i inne siły”. Pieskow odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Nawalny może bezpiecznie wrócić do Rosji po wywiadzie dla „Sterna” i po tym, jak rosyjskie władze zarzuciły mu kontakty z CIA.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Angela Merkel chce umiędzynarodowienia sytuacji Aleksieja Nawalnego

Kresy.pl / Interfax