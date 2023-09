Umowa na elektrownię jądrową w Polsce podpisana

Polskie przedsiębiorstwo państwowe Polskie Elektrownie Jądrowe podpisało umowę z amerykańskimi firmami Westinghouse Electric Company i Bechtel na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma zostać uruchomiona w 2033 roku.

W środę w Warszawie podpisano „umowę na usługi inżynieryjne”. Obecny był premier Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że to „wielki dzień dla energetyki jądrowej”.

“Tak jak wiek XX należał do węgla, do ropy, tak wiek XXI należy do atomu. Jedynym, czystym, stabilnym źródłem dzisiaj jest sprawdzone technologicznie – sprawdzone i zweryfikowane, co do bezpieczeństwa – jest właśnie energetyka jądrowa, która dzisiaj ma swój wielki dzień” – podkreślił szef rządu. “Pierwsza elektrownia atomowa będzie zbudowana razem z najlepszymi amerykańskimi podmiotami, amerykańskimi firmami, które mają w tej dziedzinie ogromne doświadczenie” – powiedział premier.

“Będziemy dzięki temu dostawcą bezpieczeństwa dla państw Europy Środkowej. Tak, jak dziś już Polska staje się hubem gazowym – państwem, które jest niezależne od strony gazowej. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale wiemy, że po ataku Rosji na Ukrainę nie ma powrotu do biznesu, nie ma powrotu do współpracy z tymi, którzy są zbrodniarzami wojennymi” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

“Jest to najnowocześniejsza technologia jądrowa o skali takiej, jaka nam jest bardzo potrzebna. Będziemy korzystać również z wielu doświadczeń firm współpracujących. Także firmy polskie będą tutaj miały przyspieszoną krzywą uczenia” – powiedział premier. “My mamy przy tym ambicję, aby odbudować cały polski sektor jądrowy” – dodał.

Tymczasem ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński powiedział, że kontrakt na projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej stanowi „Jeden z najważniejszych jak dotąd kroków w amerykańsko-polskiej cywilnej współpracy nuklearnej”.

Dodał: „Pochwalam polski rząd i firmy zaangażowane w projekt za skupienie się na doprowadzeniu wysiłków do tego krytycznego punktu”.

Ambasador USA, który również był obecny na ceremonii podpisania porozumienia, stwierdził: „Bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwo narodowe, a bezpieczeństwo Ameryki jest współzależne od bezpieczeństwa Polski”.

