Morawiecki chce powrócić do współpracy z Węgrami: wierzę w wypracowanie porozumienia

W wywiadzie dla Tygodnika Sieci, którego fragment ukazał się w niedzielę na portalu wPolityce, premier Mateusz Morawiecki poinformował, że chciałby wrócić do współpracy z Węgrami.

Premier Mateusz Morawiecki, w wywiadzie dla Tygodnika Sieci, którego fragment ukazał się w niedzielę na portalu wPolityce, poinformował, że chciałby wrócić do współpracy z Węgrami.

Premier odpowiadając na pytanie o możliwość kontynuowania współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej mówił: „Stosunek do wojny faktycznie mocno nas poróżnił. Ale sądzę, że z biegiem czasu wszystkie pozostałe sprawy, w których wykazywaliśmy się solidarnością, zrozumieniem i wsparciem, będą nas na powrót mocno łączyły. Bardzo bym sobie tego życzył. Wszyscy wiemy, że współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej bardzo mocno wzmacnia nasze kraje. W tym wypadku 1 plus 1 plus 1 plus 1 równa się nie cztery, ale siedem albo osiem. Dlatego to zresztą nasza grupa trwa mimo różnych rządów, czasem bardzo odmiennych, w poszczególnych krajach”.

Morawiecki poinformował, że zamierza podjąć próbę wypracowania formuły, w której będzie można kontynuować prace grupy.

„Szanując wrażliwość ukraińskich przyjaciół, będziemy mogli powrócić zarówno do współpracy w ramach V4, jak i do wspólnych działań z Węgrami w tych obszarach, w których łączą nas wartości i interesy. Wierzę w wypracowanie takiej płaszczyzny porozumienia. Także Polacy są dzisiaj chyba na to bardziej gotowi niż w marcu czy kwietniu” – czytamy.

Jak informowaliśmy, podczas lipcowego spotkania z rolnikami w miejscowości Kózki (woj. mazowieckie) został spytany o to, czy potwierdza słowa Viktora Orbana, że wojna na Ukrainie „wstrząsnęła” polsko-węgierską współpracą. Mateusz Morawiecki potwierdził.

„Potwierdzam słowa premiera Orbana, że drogi Polski i Węgier się rozeszły” – powiedział Morawiecki.

W przemówieniu, do którego odnosił się Morawiecki, Viktor Orban powiedział także, że cele Polski i Węgier są takie same, ale „problem jest po stronie serca”. Według niego Węgrzy patrzą na wojnę na Ukrainie jak na wojnę pomiędzy dwoma słowiańskimi narodami, podczas gdy Polacy „czują, że sami też w niej walczą”.

Mateusz Morawiecki powiedział w Kózkach, że Polska nie bierze udziału w wojnie na Ukrainie. Podkreślał, że toczą ją Ukraińcy wspierani bronią „głównie amerykańską, ale także brytyjską, polską i z wielu innych miejsc – praktycznie z całej Europy”.

Kresy.pl/wPolityce