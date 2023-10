Media: Korea Północna dostarcza artylerię do Rosji

Korea Północna rozpoczęła transfer artylerii do Rosji – twierdzi CBS News powołując się na amerykańskiego urzędnika.

Jak informuje w czwartek portal CBS News, Korea Północna rozpoczęła transfer artylerii do Rosji. Nie jest jasne, czy transfer stanowi część nowego, długoterminowego łańcucha dostaw, czy bardziej ograniczoną partię, ani też co Korea Północna otrzymuje w zamian za broń.

Północnokoreańskie wsparcie dla Moskwy wydaje się być zwieńczeniem szczytu, który odbył się w zeszłym miesiącu w Moskwie, kiedy Kim Dzong Un udał się pociągiem, aby osobiście spotkać się z Putinem. Podczas tego spotkania Kim powiedział Putinowi, że może liczyć na „pełne i bezwarunkowe wsparcie” Korei Północnej dla „świętej walki” Rosji w obronie jej interesów bezpieczeństwa.

Jeden z wyższych urzędników z Korei Południowej powiedział przed szczytem CBS News, że Seul obawia się, że Kim może chcieć pozyskać od Rosji technologię do budowy okrętów podwodnych o napędzie atomowym oraz bardziej zaawansowanych rakiet i satelitów, oprócz współpracy w zakresie broni konwencjonalnej.

Po szczycie Putin dał do zrozumienia, że on i Kim omawiali współpracę wojskową i że przynajmniej w pewnym stopniu wydaje się, że współpraca nabiera kształtu w tym tygodniu.

Jeśli Pjongjang zdecyduje się na pomoc Moskwie, zapłaci za to cenę w oczach społeczności międzynarodowej – powiedział na początku września doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA, Jake Sullivan. – Myślę, że to wiele mówi, że Rosja musi zwracać się do kraju takiego jak Korea Północna, by wzmocnić swoje zdolności obronne w wojnie, która według jej oczekiwań miała skończyć się w kilka tygodni – powiedział Sullivan.

Dodał, że choć USA nie mają w tej sprawie wszystkich informacji, to istnieją wątpliwości na temat jakości i ilości amunicji – w tym artyleryjskiej i pocisków przeciwpancernych – którą północnokoreańskie władze mogłyby dostarczyć Rosji. Dodał, że jak dotąd Korea Północna nie dostarczała Rosji dużych ilości broni.

