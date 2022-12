„Ponad 290 mld złotych” – rząd ogłasza nowy program budowy dróg

Rada Ministrów przyjęła krajowy program budowy dróg, autostrad, dróg ekspertowych – poinformował premier Mateusz Morawiecki we wtorek. „To największy w historii Polski taki program, wart ponad 290 mld zł” – oświadczył szef rządu. „W każdym regionie kraju mamy zaplanowane inwestycje” – wskazał z kolei minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Chodzi o „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)”, który został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów. Szef rządu podkreślił, że dotyczy on finansowania m.in. drogi S5, obwodnicy Warszawy, drogi S11, S10 od Szczecina do Warszawy, rozbudowy autostrady A2, a także S8 od Białegostoku do węzła Raczki. „To największy w historii krajowy program budowy dróg. To 294 mld zł, które są zagwarantowane w przyszłych budżetach; dołożymy tutaj kolejnych kilka mld zł” – oświadczył Morawiecki, cytowany przez portal Interia.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: We współczesnym świecie rozwój, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej, nie byłby możliwy bez rozwoju infrastruktury drogowej. Drogi krajowe, wojewódzkie, gminne i powiatowe tworzą układ, który jest warunkiem szybkiego rozwoju gospodarczego. pic.twitter.com/ypjEK1mNPt — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 13, 2022

„Jest to wehikuł rozwoju gospodarczego dla całej Polski. Chociaż sieć dróg krajowych to tylko 5 proc. wszystkich, to jeździ po nich 40-45 proc. wszystkich pojazdów” – dodał szef rządu.

Przypomniał 12 tys. projektów inwestycji w drogi gminne i powiatowe.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Tylko za ostatnie 3-4 lata inwestycje w drogi gminne i powiatowe to ponad 12 tys. różnego rodzaju projektów już wykonanych. Pieniądze na drogi dostarczamy poprzez uszczelnienie systemu finansowego. #ŁączymyPolskę — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 13, 2022

Wyraził opinię, że „za 5 do 10 lat Polska będzie jednym z najlepiej skomunikowanych krajów w Europie”.

Zobacz także: Gazeta.pl: Morawiecki przyznaje na zamkniętych spotkaniach, że bez KPO budżet się rozleci

Przyjęty przez Radę Ministrów program zakłada, że po jego zakończeniu polska sieć dróg ekspresowych i autostrad będzie liczyła łącznie ponad 8 tys. km – wskazuje Business Insider.

„Jest to program, który ma zapewnione finansowanie na wszystkie odcinki” – oświadczył premier.

Dodał, że nowe drogi będą powstawać „pomimo sytuacji wywołanej wojną”. „Nie zwalniamy tempa z inwestycjami, ponieważ wiemy, że inwestycje infrastrukturalne są kołem napędowym wzrostu gospodarczego, odbicia się po tym kryzysie, który zgotował nam Putin, a wcześniej pandemia” – powiedział.

„W każdym regionie kraju mamy zaplanowane inwestycje” – oświadczył z kolei minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zobacz także: Drogie autostrady w Polsce. NIK: Państwo związane wieloletnimi, niekorzystnymi umowami z prywatnymi koncesjonariuszami

Czytaj także: Minister infrastruktury: Nie stać nas na darmowe autostrady

wydarzenia.interia.pl / businessinsider.com.pl / Kresy.pl