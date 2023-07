Ukraina kupuje od Słowacji 16 armatohaubic Zuzana 2

Podpisany kontrakt dotyczy wyprodukowania dla ukraińskiej armii 16 słowackich kołowych samobieżnych armatohaubic Zuzana 2.

W tym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że podpisano kontrakt ze Słowacją na wyprodukowanie dla ukraińskiej armii 16 kołowych samobieżnych armatohaubic Zuzana 2 kal. 155 mm.

Zełenski poinformował o tym podczas swojej wizyty na Słowacji, gdzie spotkał się m.in. z prezydent tego państwa, Zuzaną Čaputovą.

„Jestem wdzięczny za pomoc wojskową, przez te wszystkie miesiące, a w szczególności za bieżące wsparcie. Dzień wcześniej, został podpisany kontrakt na produkcję 16 samobieżnych armatohaubic Zuzana 2” – powiedział ukraiński przywódca.

Nie ujawniono, jaka jest wartość kontraktu podpisanego przez Ukrainę ze Słowakami. Nie wiadomo też jaki jest termin realizacji zamówienia.

Według informacji sprzed kilku miesięcy, dostawa 16 jednostek Zuzana 2 miałaby zostać zrealizowana w 2023 roku, natomiast wartość kontraktu szacowano na 93 miliony euro.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia br. pisaliśmy, że Ukraina chce pozyskać ze Słowacji 11 dodatkowych kołowych samobieżnych haubic Zuzana 2. Od tamtego czasu oczekiwano na podpisanie stosownej umowy.

„Mogę powiedzieć, że została podpisana umowa na 8 dział samobieżnych, są już na Ukrainie. Jest też umowa między Słowacją, Niemcami, Danią i Norwegią na dostawę w ciągu roku kolejnych 16 samobieżnych instalacji artyleryjskich Zuzana 2, które zostaną opłacone przez te kraje” – powiedział ówczesny minister obrony Słowacji, Jaroslav Nad.

„Ostatnio otrzymałem informację, że jest zapotrzebowanie ze strony ukraińskiej na kolejne 11 takich haubic, czekamy na podpisanie umowy” – dodał.

Wcześniej, w połowie stycznia, Ukraina otrzymała ostatnią z ośmiu zamówionych wcześniej armatohaubic Zuznana 2. Ukraina zamówiła je w czerwcu ubiegłego roku.

Zuzana 2 to głęboka modernizacja podstawowej Zuzany. Haubica jest osadzona na zmodyfikowanym podwoziu kołowym, opartym na ciężarówce Tatra 815 VP w układzie napędowym 8×8. Długość systemu to 14,2 m, szerokość 3,02 m, a wysokość 3,52 m.

Masa bojowa armatohaubicy Zuzana 2 to 32 tony. Maksymalna prędkość, z jaką pojazd jest w stanie poruszać się po utwardzanych drogach to 90 km/h, a w terenie około 20-30 km/h.

Zuzana 2 może strzelać wszystkimi standardowymi pociskami NATO 155 mm.

W 2018 roku Słowacja zamówiła 25 egzemplarzy Zuzan 2, a pierwsze pojazdy artyleryjskie przekazano armii słowackiej w lipcu 2021 roku. Miały one zastąpić wcześniejszą wersję (16 dział Zuzana 1).

W porównaniu do poprzedniej wersji Zuzana 2 posiada nową, dłuższą lufę o długości 52 kalibrów – wcześniej było to 45 kalibrów – dzięki czemu zwiększono donośność do 41 km. Zuzana 2 dysponuje także wieżą z pełnym obrotem w zakresie 360 stopni (wcześniej tylko 60 stopni). Haubica posiada automat ładowania, a także możliwość prowadzenia ognia w trybie MRSI (Multi Round Simultaneous Impact), czyli zaplanowania ognia tak, by kilka pocisków uderzyło w jednym momencie.

mil.in.ua / Kresy.pl