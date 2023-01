Ósma Zuzana 2 dostarczona Ukrainie

Ukraina otrzymała już ze Słowacji 8 dział samobieżnych Zuzana 2, poinformował o tym w poniedziałek minister obrony Słowacji Jaro Nad.

Jaro Nad, minister obrony Słowacji poinformował o dostarczeniu ósmego działa samobieżnego Zuzana 2 na Ukrainę.

#Slovakia stands firmly with #Ukraine 🇺🇦 that is still fighting illegitimate aggression. Already 8th #Zuzana2 howitzer is now safe in hands of Ukrainian armed forces. #SlavaUkraini @oleksiireznikov @Slovakia_NATO @Defence_U @UAWeapons pic.twitter.com/JPX4vgyRfY

— Jaro Nad (@JaroNad) January 16, 2023