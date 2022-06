8 słowackich armatohaubic Zuzana 2 trafi na Ukrainę. Podpisano umowę

Podpisano kontrakt na dostarczenie na Ukrainę 8 słowackich, samobieżnych armatohaubic Zuzana 2.

W czwartek minister obrony Słowacji Jaroslav Nad’ poinformował o podpisaniu kontraktu na dostarczenie na Ukrainę ośmiu armatohaubic typu Zuzana 2. Zamieścił w tej sprawie wpis na Twitterze.

„Z radością informuję, że kontrakt na haubice Zuzana 2 dla Ukrainy został podpisany. Osiem sztuk zostanie dostarczonych na Ukrainę” – napisał Nad’.

Słowacki minister podziękował też ukraińskiemu ministrowi obrony Ołeksijowi Reznikowowi za osobiste zaangażowanie w sprawę, a także urzędnikom swojego resortu oraz KONŠTRUKTA-DEFENCE – słowackiej spółce, która zaprojektowała i wyprodukowała haubice.

Glad to confirm that contract for #Zuzana2 howitzers for #Ukraine was signed – 8 pieces will be delivered to #Ukraine. Thanks to 🇺🇦 MoD @oleksiireznikov for his personal involvement, also #KonstructaDefence & colleagues at @mosr_official. #StandWithUkraine @NATO @Slovakia_NATO pic.twitter.com/yIBvpAqIcK

— Jaro Nad (@JaroNad) June 2, 2022