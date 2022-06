Kolejny pożar w Rosji [+VIDEO]

W piątek w centrum biznesowym Grand Setun Plaza w zachodniej Moskwie wybuchł pożar – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Według ministerstwa, dwie osoby zostały ranne, a inne mogą nadal być uwięzione w budynku.

Strażacy uratowali ponad 120 osób z płonącego centrum biznesowego Grand Setun Plaza w zachodniej Moskwie, powiedział rzecznik rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. „Według wstępnych doniesień z płonącego budynku uratowano ponad 120 osób, a poszukiwania kolejnych trwają nadal” – przekazał rzecznik. „W szczególności kilka osób zostało uratowanych z ósmego piętra”.

Ogień ogarnął pierwsze cztery piętra budynku, wypalając 1000 metrów kwadratowych – informuje Tass. Według wstępnych meldunków pożar miał zostać wywołany przez zwarcie spowodowane nieprawidłową instalacją oświetlenia elewacji.

⚡️In Moscow, the Grand Setun Plaza business center on Gorbunova Street caught fire. The casualties are unknown. pic.twitter.com/IIYraDNhqn

— Flash (@Flash43191300) June 3, 2022