Pożar rafinerii w Kraju Krasnodarskim. Rosjanie podejrzewają atak drona

Według strony rosyjskiej, wstępnie za przyczynę pożaru instalacji do produkcji mazutu przyjęto atak z użyciem drona.

W nocy z wtorku na środę wybuchł pożar w rafinerii koło miasta Afipskij w Kraju Krasnodarskim, w południowo-zachodniej części Rosji.

Jak poinformował gubernator obwodu krasnodarskiego, Weniamin Kondratiew, zapalił zbiornik magazynowy instalacji do produkcji oleju opałowego. Jego zdaniem, przyczyną pożaru mógł być upadek lub uderzenie drona.

„Na terenie rafinerii naftowej Afipskij wybuchł pożar… Jako przyczyna wstępnie wskazywany jest atak drona” – napisał Kondratiew w serwisie Telegram. Dodał, że pożar objął powierzchnię około 100 metrów kwadratowych, ale nie było ofiar. Później uzupełnił, że ogień został dość szybko i całkowicie ugaszony.

O ataku ukraińskiego drona na rafinerię Afipskij piszą też rosyjscy blogerzy wojskowi, podając, że uderzenie przeprowadzono na jedno z urządzeń do destylacji mazutu. Dodają, że poza tym, Ukraińcy trzeci raz w ty miesiącu podjęli próbę ataku na rafinerię Ilskij. Jak podano, na teren obiektu spadł ukraiński bezzałogowiec, ale nie doszło do detonacji. Kilka dni wcześniej Rosjanom miało udać się zestrzelić wszystkie drony, które wysłano do zaatakowania tego obiektu.

Strona ukraińska oficjalnie nie przyznaje się do przeprowadzania tych i innych podobnych ataków na rosyjskim terytorium.

W sieci pojawiły się też nagrania wideo, mające przedstawiać pożar w rafinerii Afipskij.

⚡ russian public media reports a massive explosion at the Afip oil refinery in Krasnodar Krai.

According to the local governor, Veniamin Kondratiev, the cause was a drone attack. The official added that no one was injured and the fire has been extinguished. Video from local… pic.twitter.com/NvFxmnbThk

— FLASH (@Flash_news_ua) May 31, 2023