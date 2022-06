Pożar magazynów opon w Rosji. Władze mówią o sabotażu [+VIDEO]

W wyniku pożaru na południu Moskwy spłonęły dwa hangary – magazyny opon. Rosyjskie władze mówią o sabotażu.

W środę rano przy Szosie Kaszirskiej na południu Moskwy wybuchł silny pożar. Widać było słup gęstego, czarnego dymu. Widać go było niemal w całej południowej części stolicy Moskwy. Według części rosyjskich mediów, w relacjach świadków zdarzenia pojawiają się informacje o wybuchach.

W pobliżu tego miejsca, położonego niedaleko Szosy Kaszirskiej z obwodnicą Moskwy, znajduje się też centrum handlowe „Kaszirskij Dwor” oraz skład meblowy. Istniała groźba, że ogień może się tam przenieść.

Jak podano, pożar wybuchł na składowisku śmieci. Później ogień przeniósł się z płonących na odkrytym placu śmieci do metalowego hangaru, o powierzchni około 500 metrów kwadratowych, gdzie składowano opony. Po pewnym czasie ogień zajął drugi hangar z oponami. Łącznie, pożar objął ponad 2000 m kwadratowych.

Rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych ściągnęło helikopter Ka-52 do pomocy w gaszeniu pożaru. Jak podano, nie ma informacji o ofiarach, ani o zagrożeniu dla budynków mieszkalnych. Pożar ugaszono wczesnym popołudniem.

Zdaniem rosyjskich władz, przyczyną pożaru mógł być akt sabotażu i podpalenie.

The area of a large fire on Kashirskoye Highway in the south of #Moscow increased to 2 thousand square meters.

The Ministry of Emergency Situations said that the preliminary version of what happened is arson. pic.twitter.com/UA3jXG9swR

— NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2022