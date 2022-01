Pożar w rosyjskiej rafinerii naftowej [+VIDEO]

We wtorek doszło do pożaru w rafinerii naftowej położonej pod Tiumeniem. Strażakom udało się już wygasić płomienie.

Zawiadomienie o płomieniach, które ogarnęły instalację przerobu mazutu w Atipinskiej Rafinerii Naftowej nadeszło o 7.42 czasu moskiewskiego, podała agencja informacyjna TASS. W Tiumeniu była wtedy godz. 9.42. Według pierwszego zawiadomienia pożar objął obszar o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Z nagrań jakie pojawiły się w Internecie wynika, że płomienie przyjęły dość poważne rozmiary.

Mimo zakresu pożaru nie było konieczności ewakuacji zakładu. W mieście trzeba było jednak powołać sztab kryzysowy do spraw walki z pożarem. Do zadania tego zaangażowano łącznie 26 jednostek sprzętu pożarniczego, który obsługiwało 84 strażaków, jak podała agencja informacyjna RIA Nowosti. Pożar został zduszony do godziny 12.40 czasu miejscowego.

Jak podkreśliła służba prasowa władz Tiumenia w pobliżu płonącej instalacji nie znajdowały się żadne zbiorniki ze zmagazynowaną naftą co zapobiegło dużo poważniejszym skutkom pożaru w rafinerii. Jak podaję agencje informacyjne w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Na razie nie podano przyczyny zapłonu.

Antipinska Rafineria Naftowa należała do prywatnej spółki akcyjnej „Nowyj Potok”. Powstała w 2006 r. To największa w Rosji prywatna rafineria. Do 2019 r. 80 proc. udziałów należy do Dmitrija Mazurowa. W tymże roku zostały one przejęte przez Sbierbank w sytuacji gdy rafineria została uznana za bankruta. Jeszcze w 2016 r. została sklasyfikowana przez „Forbes” jako 43 pod względem przychodów spółka w Rosji.

