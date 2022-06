Słowackie armatohaubice Zuzana niedługo trafią na Ukrainę

Prezydent Słowacji, Zuzana Čaputová, zapowiedziała na forum parlamentu Ukrainy, że niebawem do ukraińskich żołnierzy trafią słowackie armatohaubice typu Zuzana.

We wtorek w parlamencie Ukrainy wystąpiła prezydent Słowacji, Zuzana Čaputová, która przybyła z wizytą do Kijowa. Podczas swojego wystąpienia powiedziała m.in., że paczki z lekami i pomocą humanitarną nie wyrzucą Rosjan z Ukrainy i potrzebny jest sprzęt wojskowy. Przypomniała w tym kontekście, jaką broń i sprzęt Słowacja już wysłała Ukraińcom. Zapowiedziała, że niebawem trafią do nich także słowackie armatohaubice Zuzana.

CZYTAJ TAKŻE: Słowacja naprawi i zmodernizuje ukraińskie pojazdy opancerzone

„Ostatnio był to system obrony [powietrznej – red.] S-300, sprzęt do rozminowywania i amunicja, niedługo będą haubice Zuzana. O tym też rozmawiamy z naszymi partnerami i sojusznikami, że Ukrainie potrzebna jest nie tylko pomoc humanitarna, ale też wojskowa” – powiedziała Čaputová, cytowana przez agencję Unian.

Prezydent Słowacji zaznaczyła też, że słowaccy policjanci i eksperci śledczy pomagają ukraińskiej prokuraturze w dokumentowaniu miejsc zbrodni, o które Ukraińcy oskarżają Rosjan. Obiecała też Ukrainie pomoc w eksporcie zboża i innych towarów, które obecnie Moskwa konfiskuje lub blokuje w ukraińskich portach. Dodała, że rosyjska agresja i działania Rosji grożą globalnym deficytem żywności.

Čaputová podkreśliła też, że wierzy w zwycięstwo Ukrainy i uważa, że Rosja musi zapłacić „za swój ogromny błąd”. Powiedziała, że ci, którzy dziś wzywają do zaprzestania udzielania Ukrainie pomocy wojskowej, faktycznie wzywają ją do kapitulacji. Oświadczyła też, że miejsce Ukrainy jest wśród państw członkowskich Unii Europejskiej i zapowiedziała, że Słowacja zrobi wszystko, by to umożliwić. Ona sama będzie podnosić tę kwestię podczas rozmów z przywódcami innych państw unijnych. Zapewniła też, że Słowacja będzie pomagać ukraińskim kobietom i dzieciom, które uciekły przed wojną.

Przypomnijmy, że w połowie maja br. słowacki minister obrony Jaroslav Naď potwierdził, że ukraińscy żołnierze szkolą się z obsługi nowoczesnych słowackich armatohaubic Zuzana 2. Słowacja ma dostarczyć 8 armatohaubic tego typu na Ukrainę, które są już w produkcji i mogą zostać dostarczone w ciągu najbliższych kilku tygodni”.

W pierwszej połowie kwietnia informowaliśmy, że Ukraina prowadzi negocjacje ze Słowacją w sprawie dostaw samobieżnych armatohaubic. Informacje te potwierdził minister obrony Słowacji.

W 2018 roku Słowacja zamówiła 25 egzemplarzy Zuzan 2, a pierwsze pojazdy artyleryjskie przekazano armii słowackiej w lipcu 2021 roku. Miały one zastąpić wcześniejszą wersję (16 dział Zuzana 1).

W porównaniu do poprzedniej wersji Zuzana 2 posiada nową, dłuższą lufę o długości 52 kalibrów – wcześniej było to 45 kalibrów – dzięki czemu zwiększono donośność do 41 km. Zuzana 2 dysponuje także wieżą z pełnym obrotem w zakresie 360 stopni (wcześniej tylko 60 stopni). W nowej wersji armatohaubicy udało się także zmniejszyć liczbę członków załogi do 3. Haubica posiada automat ładowania, a także możliwość prowadzenia ognia w trybie MRSI (Multi Round Simultaneous Impact), czyli zaplanowania ognia tak, by kilka pocisków uderzyło w jednym momencie.

Ukraińskie wojsko otrzymało od Polski 18 sztuk nowoczesnych samobieżnych armatohaubic Krab – ustaliła Informacyjna Agencja Radiowa. Według jej rozmówcy z kręgów rządowych chodzi o wyposażenie dla trzech dywizjonów artylerii. Polska przeszkoliła także stu ukraińskich artylerzystów z obsługi tych armatohaubic.

Jak podaje IAR, Ukraińcy dysponują obecnie co najmniej 24 zachodnimi samobieżnymi armatohabicami. 6 sztuk takiego sprzętu o nazwie Caesar przekazała Francja.

Niemcy i Holandia zadeklarowały przekazanie łącznie 12 sztuk armatohaubic, ale Berlin tłumaczy, że wciąż trwa szkolenie załóg do obsługi ich Panzerhaubitze 2000. Nie jest znany termin, kiedy sprzęt trafi na wschód.

CZYTAJ TAKŻE: Duda: Przekazaliśmy Ukrainie bardzo dużo czołgów, osłabiło to nasz potencjał obronny

Unian / Kresy.pl