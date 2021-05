Ujawniono nowe szczegóły dot. programu NGAD, który ma na celu zastąpienie F-22

Gen. por. Clinton Hinote, zastępca szefa sztabu sił powietrznych ds. strategii, integracji i wymogów sprzętowych, przedstawił nowe szczegóły dotyczące programu Next Generation Air Dominance (NGAD), w rezultacie którego ma powstać nowy myśliwiec szóstej generacji. NGAD ma zastąpić w przyszłości myśliwiec stealth F-22 Raptor.

Jak informowaliśmy, Siły Powietrzne USA chcą w przyszłości ograniczyć swoją flotę myśliwców do F-35, F-16 i F-15EX oraz samolotu 6. generacji NGAD. Ten ostatni wchodząc do służby zacznie wypierać i zastępować maszyny F-22, których zdolności już teraz są uznawane za niewystarczające.

Najwyżsi rangą oficerowie i dowódcy Sił Powietrznych USA są przekonani, że samolot wielozadaniowy Lockheed Martin F-22 nie posiada odpowiednich parametrów magazynowych ani zasięgu, żeby w kolejnej dekadzie mógł być zasadniczym myśliwcem przewagi powietrznej.

Gen. por. Clinton Hinote, wiceszef sztabu ds. strategii, integracji i wymogów sprzętowych amerykańskiego lotnictwa powiedział, że dokładny czas przejścia F-22 „na emeryturę” będzie zależeć od tego, jak szybko Siły Powietrzne USA będą w stanie rozpocząć produkcję myśliwca kolejnej, 6. generacji.

W wywiadzie dla Defense News gen. Hinote powiedział: „Mniej więcej do przedziału czasowego 2030 roku, będzie chodzić o 40-letnią platformę [w F-22] i to nie będzie już dobre narzędzie do tej pracy, szczególnie jeśli mowa o obronie naszych przyjaciół, jak Tajwan, Japonia i Filipiny przed rosnącym chińskim zagrożeniem”.

Generał dodał, że amerykańskie lotnictwo traktuje F-22 jako pomost do osiągnięcia zdolności w ramach programu NGAD. Dotyczy to opracowania myśliwca 6. generacji, który zastąpi F-22.

Sam program NGAD jest mocno utajniony i nie ma zbyt wiele szczegółów na jego temat. We wrześniu ubiegłego roku pojawiły się doniesienia o inauguracyjnym locie pełnoskalowego demonstratora.

Według gen. Hinote, obecnie USAF myśli o NGAD jako o systemie załogowym, bezzałogowym i opcjonalnie załogowym. Zaznacza też, że prace nad samolotem posuwają się szybciej niż oczekiwano. Program obejmuje wszystkie te segmenty, ale nie wszystkie z nich mogą wejść do służby operacyjnej. „Szczerze mówiąc, myślę, że zamierzamy zbadać wszystkie z nich, aby przejść dalej, aby zobaczyć, które najlepiej wykorzystać” – powiedział. W międzyczasie Air Force Magazine poinformował, że NGAD na pewno będzie zawierał opcjonalną platformę załogową.

Generał uważa F-22 za świetny samolot, który jednak z początkiem lat 30. będzie już ustępował technologicznie adwersarzom USA. Ujawnił też, że podczas ubiegłorocznej gry wojennej i symulowanej inwazji Chin na Tajwan około 2035 roku, to na NGAD spoczywały zadania penetrowania obszarów pełnych chińskich zagrożeń.

Ponadto gen. Hinote powiedział magazynowi Air Force, że ogólnie rzecz biorąc, spodziewa się, że autonomiczne samoloty będą coraz częściej wykorzystywane jako wzmacniacze siły i odniósł się do testów w locie pierwszej wersji napędzanego sztuczną inteligencją samolotu rozwijanego w ramach programu Skyborg.

Portal The Drive zauważa, że nadchodzący wniosek budżetowy będzie miał duże znaczenie dla NGAD. Czołowi urzędnicy, którzy dyskutują o przyszłej wiarygodności F-22, zdecydują o finansowaniu programu. Warto zauważyć, że w ostatecznym budżecie na rok fiskalny 2021 środki na NGAD zostały nieznacznie obcięte .

F-22 nie można było w ten sposób użyć, z uwagi na ograniczenia tej maszyny – mała liczba przekłada się na wysokie koszty operacyjne i niską zdolność do wykonywania misji. Ma też relatywnie krótki zasięg (1850 mil morskich przy zastosowaniu dwóch zewnętrznych zbiorników paliwa) i zabiera za mało uzbrojenia. Z czasem, gdy adwersarze USA zaczną wprowadzać coraz lepsze środki obrony powietrznej, znaczenie zaczną tracić zdolności stealth.

Gen. Hinote zaznaczył też, że pod względem zasięgu i ilości przenoszonego uzbrojenia, F-22 nie różni się specjalnie od F-35. Może przenosić w luku wewnętrznym 6 rakiet powietrze-powietrze AIM-120C AMRAAM i 2 AIM-9, a F-35 tylko cztery AMRAAM. Ten drugi jest jednak bardziej wszechstronny i łatwiejszy w utrzymaniu, będzie mógł być używany dłużej, łatwiej będzie go modernizować, a w przyszłości może też otrzymać nową broń. F-35 będzie też znacznie więcej niż F-22.

W marcu br. pisaliśmy, że dowództwo Sił Powietrznych USA zastanawia się nad zakupem całkiem nowego myśliwca generacji 4,5 (4+), który zastąpiłby samoloty F-16. wcześniej Siły Powietrzne USA dążyły do tego, żeby F-16 zostały zastąpione przez nowoczesne maszyny 5. generacji F-35. Co więcej, swego czasu podkreślano, że siły te nigdy więcej nie kupią już żadnego samolotu bojowego bez zdolności stealth. Teraz jednak najwyraźniej zastanawiają się nad tym, z uwagi na bardzo wysokie koszty tych nowych samolotów wielozadaniowych. Oczekiwano by maszyny co prawda bez zdolności stealth, ale posiadającej wiele innych cech F-35.

Myśliwiec generacji 4,5, lub 4+, zasadniczo oznacza samolot myśliwski bez zdolności stealth, ale posiadający na pokładzie inne technologie 5. generacji. Rezygnacja ze stealth oznacza znaczne oszczędności. W zamian, samolot może posiadać różne technologie antyradarowe, jak np. F/A-18E/F Super Hornet. Taki samolot byłby zapewne większy niż F-16, żeby pomieścić większy zapas paliwa. Pozostała część maszyny prawdopodobnie posiadałaby podobne cechy jak F-35, w tym nowoczesny radar, kamery na podczerwień czy zdolność do dzielenia się danymi z innymi systemami uzbrojenia, np. samolotami czy okrętami. Byłaby to również maszyna jednosilnikowa.

W kwietniu br. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych ujawniły grafikę koncepcyjną nowego myśliwca, który został zaprojektowany, zbudowany i przetestowany w tajemnicy. Nowy samolot, który ma zastąpić F-22, jest częścią programu Next Generation Air Dominance (NGAD). Został zaprojektowany i zbudowany przez koncern Lockheed Martin.

Przypomnijmy, że w połowie września ubiegłego roku serwis „Defense News” podał, że siły powietrzne USA w sekrecie opracowały, zbudowały i oblatały co najmniej jeden prototyp tajemniczego myśliwca nowej generacji. Zapowiedziano, że prace nad nim „z pewnością wstrząsną środowiskiem sektora obronnego”, dodając, że z uwagi na początkowy etap prac, nie spodziewano się, by udany oblot demonstratora nastąpił w najbliższych latach.

