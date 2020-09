Siły Powietrzne USA zbudowały i przetestowały w locie prototyp tajemniczego myśliwca przyszłości

Amerykanie twierdzą, że w rekordowym czasie opracowali, zbudowali i oblatali pełnowymiarowy prototyp myśliwca nowej generacji, w ramach programu Next Generation Air Dominance. Coraz głośniej mówi się też o możliwości radykalnej zmiany cyklu pozyskiwania nowych typów myśliwców.

W poniedziałek serwis „Defense News” podał, że siły powietrzne USA w sekrecie opracowały, zbudowały i oblatały co najmniej jeden prototyp tajemniczego myśliwca nowej generacji. Zapowiedziano, że prace nad nim „z pewnością wstrząsną środowiskiem sektora obronnego”, dodając, że z uwagi na początkowy etap prac, nie spodziewano się, by udany oblot demonstratora nastąpił w najbliższych latach.

„Już zbudowaliśmy i oblataliśmy pełnowymiarowy latający demonstrator w świecie rzeczywistym, pobiliśmy przy tym rekordy” – twierdzi cytowany przez „Defense News” Will Roper, wicesekretarz Sił Powietrznych USA ds. pozyskiwania, technologii i logistyki. Dodaje, że Amerykanie są gotowi do budowy samolotu nowej generacji „w sposób, jaki dotąd nigdy nie miał miejsca”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W zasadzie wszelkie szczegóły tego samolotu pozostają nieznane z uwagi na utajnienie programu „Powietrznej Dominacji Nowej Generacji” (Next Generation Air Dominance, NGAD). W jego ramach amerykańskie lotnictwo wojskowe chce opracować rodzinę połączonych z sobą systemów walki powietrznej: myśliwców, dronów i innych platform kosmicznych czy cybernetycznych.

Roper odmówił podania informacji o tym, ile prototypów już oblatano, kiedy to nastąpiło ani kto je wyprodukował. Nie ujawnił też żadnych danych na temat charakterystyki. Zamiast tego zaznaczył, że istotny jest fakt, iż w ciągu zaledwie roku po zakończeniu analiz zdołano zbudować i przetestować wersję wirtualną myśliwca przyszłości, a następnie przejść do zbudowania pełnowymiarowego prototypy i polecieć nim, z odpowiednimi systemami na pokładzie.

„Pracujemy nad najbardziej skomplikowanymi systemami, jakie kiedykolwiek stworzono i sprawdziliśmy te pudełka z ich cyfrową technologią. Faktycznie (…) zademonstrowaliśmy coś prawdziwie magicznego” – twierdzi Roper. Nie powiedział, kiedy nowy typ maszyny miałby trafić do produkcji, ale jego zdaniem ma to nastąpić „całkiem szybko”.

Jednak przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu produkcji myśliwców nowej generacji, należy ustalić m.in. liczbę samolotów, jakie zostaną zakupione i kiedy miałoby to nastąpić, co miałoby wpływ na budżet obronny na rok 2022. Co więcej, zwraca się uwagę, że jeśli zapadnie decyzja o zakupie NGAD, to będzie to zagrożeniem i wyzwaniem dla programów F-35 i F-15EX. Jednocześnie, może też otworzyć drzwi dla nowych dostawców dla lotnictwa, jak np. SpaceX Elona Muska. W ciągu ostatniego półwiecza, amerykańska baza produkcyjna nowoczesnych myśliwców skurczyła się z 10 producentów do zaledwie trzech: Lockheed Martin, Boeing i Northrop Grumman. Czas od zaprojektowania do masowej produkcji nowych maszyn znacząco się wydłużył.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zdaniem Mackenzie Eaglen, analityka ds. budżetu obronnego z American Enterprise Institute, ujawnienie informacji i oblatanie prototypu NGAD może być tym, czego U.S. Air Force potrzebuje do zyskania większego wsparcia finansowego w Kongresie w czasie ograniczeń budżetowych. Zwraca też uwagę na koszty utrzymania i konserwacji, które zaczynają gwałtownie rosnąć dla samolotów od 15 roku użytkowania. Stąd pojawiają się propozycje częstszego opracowywania nowych maszyn i wprowadzania ich do produkcji, zamiast inwestowania w modernizowanie starszych samolotów. Jedna z nich dotyczy kupowania nowego typu myśliwca co 8 lat i wymieniania go po 16 latach, nim osiągną 3 500 godzin lotu, kupując rocznie 50-80 samolotów. W rezultacie koszty projektowe i produkcyjne wzrosłyby, szacunkowo odpowiednio o 25 proc. i 18 proc., ale zarazem koszty modernizacji spadłyby aż o 79 proc., zaś koszty utrzymania można by zmniejszyć o połowę.

Zwraca się w tym kontekście uwagę np. na możliwości inżynierii cyfrowej, która miałaby ułatwić cały proces. Zdaniem Ropera, zmiana podejścia na ciągle trwający cykl projektowo-produkcyjny z jednej strony byłaby korzystna dla rozwoju badań i przemysłu, a z drugiej byłaby wyzwaniem dla Chin, które musiałyby reagować na wprowadzanie przez Amerykanów do produkcji nowych technologii i zdolności. Przyszłe decyzje w tej sprawie zależą w dużym stopniu od dowództwa Sił Powietrznych USA.

W czerwcu br. pisaliśmy, że senacka Komisja ds. Służb Zbrojnych USA zwrócił się do marynarki wojennej o opracowanie nowej generacji samolotów myśliwskich dla lotniskowców. Samoloty te mają być przeznaczone głównie do rozmieszczenia w regionie Pacyfiku. Amerykański myśliwiec nowej generacji dla lotniskowców jest obecnie opracowywany w ramach programu Air Dominance Fighter, chociaż jego finansowanie w 2020 roku zmniejszyło się o dwie trzecie. Wskazywano, że może to doprowadzić do znacznych opóźnień.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Nowy myśliwiec ma się pochwalić możliwościami szóstej generacji, w tym doskonałymi systemami walki elektronicznej. Został zaprojektowany do operacji o wysokiej wytrzymałości i jest zoptymalizowany do walki powietrznej. Szereg doniesień wskazuje, że myśliwiec może być bezzałogowy i pilotowany przez sztuczną inteligencję, chociaż nadal nie jest pewne czy warianty załogowe będą również w użyciu.

defensenews.com / Kresy.pl