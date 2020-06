Senat USA chce wprowadzenia myśliwców szóstej generacji

Amerykański Senacka Komisja ds. Służb Zbrojnych zwrócił się do marynarki wojennej z wnioskiem o opracowanie nowej generacji samolotów myśliwskich dla lotniskowców – poinformował w czwartek portal Military Watch Magazine.

Jak poinformował w czwartek portal Military Watch Magazine, Senacka Komisja ds. Służb Zbrojnych USA zwrócił się do marynarki wojennej o opracowanie nowej generacji samolotów myśliwskich dla lotniskowców. Samoloty te mają być przeznaczone głównie do rozmieszczenia w regionie Pacyfiku.

Komitet ogłosił, że „wymaga od Marynarki Wojennej stworzenia strategii struktury sił powietrznych myśliwców i złożenia sprawozdania na temat składu skrzydeł lotniskowców i eskadr myśliwców uderzeniowych, aby lepiej przygotować się na potencjalne konflikty przewidziane w Strategii Obrony Narodowej”. Strategia ta od 2018 roku podkreśla potrzebę przygotowania się do wojen z „przeciwnikami wielkiej potęgi”, takimi jak Chiny, Rosja i Korea Północna.

Dotychczasowe myśliwce oparte na lotniskowcach mają posiadać zbyt wiele ograniczeń, w tym między innymi krótki zasięg. To sprawiło, że ich zdolność do rzucenia wyzwania coraz bardziej wyrafinowanej chińskiej flocie myśliwców o wyższej wytrzymałości jest wątpliwa.

Lotnicze skrzydła lotniskowców marynarki polegają obecnie wyłącznie na średnich myśliwcach F-18E Super Hornet czwartej generacji, których najnowszy wariant zostanie wprowadzony do służby w najbliższej przyszłości. Produkcja Super Horneta została rozszerzona z powodu znacznych opóźnień w programie F-35C, myśliwca piątej generacji, który zastąpi część używanych F-18E. F-35 jest jednak uważany za lekki odrzutowiec zgodnie ze standardami samolotów piątej generacji i nie jest zoptymalizowany do misji o wyższej wytrzymałości w powietrzu, tak jak chińskie myśliwce morskie J-15.

Zdolność Super Hornetów lub F-35 do rywalizacji z najnowszymi chińskimi myśliwcami, takimi jak J-20 i J-11D, pozostaje wysoce wątpliwa, a kwestia ta stanie się bardziej dotkliwa, jeżeli chińska armia przystąpi do realizacji wielokrotnie ogłaszanych programów myśliwskich szóstej generacji.

Amerykański myśliwiec nowej generacji dla lotniskowców jest obecnie opracowywany w ramach programu Air Dominance Fighter, chociaż jego finansowanie w 2020 roku zmniejszyło się o dwie trzecie, co może doprowadzić do znacznych opóźnień. Nowy myśliwiec ma się pochwalić możliwościami szóstej generacji, w tym doskonałymi systemami walki elektronicznej. Został zaprojektowany do operacji o wysokiej wytrzymałości i jest zoptymalizowany do walki powietrznej.

Szereg doniesień wskazuje, że myśliwiec może być bezzałogowy i pilotowany przez sztuczną inteligencję, chociaż nadal nie jest pewne czy warianty załogowe będą również w użyciu.

Kresy.pl/Military Watch Magazine