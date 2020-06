Trump dąży do reinterpretacji międzynarodowego paktu zbrojeniowego, aby USA mogły eksportować więcej dronów

Administracja Donalda Trumpa planuje reinterpretację Reżimu Kontroli Technologii Rakietowych (MTCR) – zrzeszenia, które zostało zawiązane pomiędzy 34 krajami w czasach Zimnej Wojny. Ma ono na celu ograniczenie rozprzestrzeniania i eksportu środków przenoszenia broni masowego rażenia i związanych z tym technologii, m.in. dronów. Zmiany będą szły w kierunku zapewnienia większych zysków amerykańskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, umożliwiając łatwiejszy eksport amerykańskich bezzałogowych statków powietrznych.

Administracja Donalda Trumpa zamierza zreinterpretować Reżim Kontroli Technologii Rakietowych (MTCR) – podała w piątek agencja „Reuters”. Jest to zrzeszenie zawiązane w 1987 roku przez 34 kraje. Ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania i eksportu środków przenoszenia broni masowego rażenia i związanych z tym technologii, m.in. dronów. Zmiany mają pozwolić amerykańskiemu przemysłowi zbrojeniowemu na eksport większej ilości bezzałogowych statków powietrznych poza granice kraju.

Anonimowy przedstawiciel administracji USA zwrócił uwagę w rozmowie z agencją, że zmiany mogą doprowadzić do eksportu amerykańskich dronów do „mało stabilnych” krajów, takich jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Jordania. Jego zdaniem może to także doprowadzić do zaburzenia dotychczasowych zasad eksportu opisywanego uzbrojenia z takich krajów jak np. Rosja.

Agencja podkreśla, że reinterpretacja MTCR jest elementem szerokiej polityki Trumpa, mającej na celu zwiększenie eksportu amerykańskiego uzbrojenia. Zmiana zasad porozumienia mogłaby zapewnić amerykańskim koncernom zbrojeniowym możliwość wejścia na nowe rynki, które były dotychczas obsługiwane m.in. przez nieuczestniczące w porozumieniu Chiny i Izrael.

Pentagon odmówił agencji „Reuters” komentarza w sprawie zakresu planowanych zmian, jednak potwierdził, że planowane jest zwiększenie eksportu amerykańskich dronów do innych krajów. Podkreślono, że eksportowane drony będą miały na celu pomoc w „walce z terroryzmem”.

Czytamy, że Biały Dom także odmówił komentarza w opisywanej sprawie.

Amerykańscy producenci dronów stoją w obliczu rosnącej konkurencji za granicą, zwłaszcza ze strony chińskich i izraelskich rywali, którzy są ograniczeni dużo mniejszą liczbą przepisów. Amerykańskie koncerny naciskają na władze USA w opisywanej sprawie, ponieważ chcą zwiększyć swój udział w globalnym rynku.

Reżim Kontroli Technologii Rakietowych do dobrowolne i nieformalne zrzeszenie 34 państw, funkcjonujące od 1987 roku (Polska przystąpiła do niego w roku 1998). Członkowie MTCR zajmują się kontrolą eksportu środków przenoszenia broni masowego rażenia i związanych z tym technologii.

