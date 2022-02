Putin za „pewnym stopniem demilitaryzacji Ukrainy” i jej neutralnością

Prezydent Rosji Władimir Putin pytany, co przyczyniłoby się do odprężenia w relacjach Rosji z Ukrainą i Zachodem, opowiedział się za „pewnym stopniem demilitaryzacji dzisiejszej Ukrainy”, przy czym najlepszym rozwiązaniem byłoby zadeklarowanie się tego państwa jako neutralnego.

We wtorek prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że opowiada się za demilitaryzacją Ukrainy. Jego zdaniem, inaczej nie można mówić o gwarancji uregulowania sytuacji. Mówił o tym odpowiadając na pytanie, co przyczyniłoby się do odprężenia w relacjach Rosji z Ukrainą i Zachodem.

„Wszystko, co zostało powiedziane powyżej, można by w sekundę odwrócić, jeśli nasi tak zwani partnerzy będą pompować obecne władze w Kijowie nowoczesnymi rodzajami broni. Dlatego najważniejszym punktem jest pewien stopień demilitaryzacji dzisiejszej Ukrainy, ponieważ to jedyny obiektywnie kontrolowany czynnik, który można zaobserwować i na który można zareagować” – oświadczył Putin.

Zdaniem rosyjskiego przywódcy, korzystne byłoby rozwiązanie kwestii Donbasu drogą realizacji porozumień mińskich i negocjacji pokojowych. Dodał, że „niestety, to już straciło aktualność”. Mówił też o „atomowych ambicjach”, które według niego pojawiły się na Ukrainie.

Putin przypomniał, że Rosja jest przeciwna wstąpieniu Ukrainy do NATO. Jego zdaniem, najlepszym rozwiązaniem byłoby zadeklarowanie się tego państwa jako neutralnego.

„Mówiliśmy o tym publicznie i wielokrotnie, jest to przedmiotem naszego ostrego sporu z Waszyngtonem i NATO. Jesteśmy kategorycznie przeciwni przyjęciu Ukrainy do NATO, bo stanowi to dla nas zagrożenie (…). Wychodzimy od tego, o czym wielu mówi, szczególnie w zachodnich stolicach, że najlepszym rozwiązaniem tej kwestii byłoby, aby nasi koledzy nie stracili twarzy, żeby obecne władze w Kijowie same odmówiły przystąpienia do NATO. Faktycznie, realizowaliby ideę neutralności – powiedział rosyjski prezydent.

Jak pisaliśmy, we wtorek kanclerz Niemiec Olaf Scholz podjął decyzję o wstrzymaniu oddania do użytku rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2. Podkreślił przy tym, że „bez tej certyfikacji Nord Stream 2 nie może być eksploatowany”. Decyzję Scholza skomentował Dmitrij Miedwiediew, były premier Rosji, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i lider prokremlowskiej partii Jedna Rosja. Zamieścił na Twitterze wpis, w którym wyraźnie dał do zrozumienia, że tym samym Europa musi liczyć się z rychłym, wielkim wzrostem cen gazu, do 2 tys. euro za 1000 metrów sześciennych.

W poniedziałek wieczorem prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekrety o uznaniu samozwańczych republik donbaskich separatystów. W tekście dekretów znalazło się polecenie oficjalnego wprowadzenia wojsk rosyjskich na obszar Donbasu. We wtorek wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Andriej Rudenko oświadczył, że Rosja uznała DRL i ŁRL w granicach, w których „władze republik faktycznie sprawują władzę i jurysdykcję”. Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany o tę kwestię odparł, że chodzi o uznanie separatystycznych republik „w granicach, w jakiś się proklamowały” i w jakich „istnieją i zostały ogłoszone”.

W nocy z poniedziałku na wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił z orędziem w reakcji na uznanie przez Rosję separatystycznych republik Donbasu.

Premier Japonii Fumio Kishida ostro skrytykował uznanie przez Rosję niepodległości separatystycznych regionów w Donbasie. Z kolei minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi zajął ambiwalentne stanowisko w sprawie sytuacji na Ukrainie. Szef chińskiej dyplomacji uznał we wtorek, że należy uszanować uprawnione obawy w kwestii bezpieczeństwa każdego państwa.

