Miedwiediew: już wkrótce Europejczycy będą płacić 2000 euro za 1000 m sześc. gazu

Witamy w nowym, wspaniałym świecie – napisał wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, były premier Dmitrij Miedwiediew.

Jak pisaliśmy, we wtorek kanclerz Niemiec Olaf Scholz podjął decyzję o wstrzymaniu oddania do użytku rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2. Podkreślił przy tym, że „bez tej certyfikacji Nord Stream 2 nie może być eksploatowany”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Decyzję Scholza skomentował Dmitrij Miedwiediew, były premier Rosji, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i lider prokremlowskiej partii Jedna Rosja. Zamieścił na Twitterze wpis, w którym wyraźnie dał do zrozumienia, że tym samym niebawem Europa musi liczyć się z wielkim wzrostem cen gazu.

„Niemiecki kanclerz Olaf Scholz wydał polecenie o wstrzymaniu procesu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Cóż. Witamy w nowym, wspaniałym świecie, w którym Europejczycy już wkrótce będą płacić 2 000 euro za 1000 metrów sześciennych gazu ziemnego!” – napisał Miedwiediew.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 22, 2022