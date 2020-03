Trzeci zgon w Polsce z powodu koronawirusa. Łączna liczba zakażonych przekroczyła 100

Zmarła kolejna, trzecia w Polsce osoba zakażona koronawirusem, a łączna liczba zarażonych przekroczyła już 100 osób. Tylko dziś potwierdzono 35 nowych przypadków.

W sobotę wieczorem resort zdrowia podał kolejne informacje dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce. Jak podano, zmarła kolejna, trzecia w skali kraju, osoba zakażona koronawirusem. To 66-letni mężczyzna, który w stanie poważnym przebywał w szpitalu w Lublinie i miał choroby współistniejące.

Ponadto, ministerstwo poinformowało o 10 kolejnych, potwierdzonych laboratoryjnie przypadkach zakażenia. Dotyczą one trzech osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), jednej z woj. podkarpackiego (Rzeszów), dwóch z woj. dolnośląskiego (Wrocław), dwóch z woj. łódzkiego (Łódź) i dwóch z woj. lubelskiego (Lublin). Oznacza to, że od początku w Polsce SARS-CoV-2 zakaziły się 103 osoby, z czego trzy zmarły.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jednocześnie z przykrością informujemy, że zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. To 66-letni mężczyzna, który w stanie poważnym przebywał w szpitalu w Lublinie (woj. lubelskie) i miał choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 14, 2020

W sobotę rano, jak pisaliśmy, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że testy laboratoryjne potwierdziły 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Parę godzin później resort informował jeszcze o trzech kolejnych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Następnie podano informacje o 9 nowych przypadkach.

Powyższe dane pokazują, że tylko jednego dnia, w sobotę 14 marca, w Polsce potwierdzono aż 35 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

W piątek w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna, zakażony koronawirusem. To druga ofiara śmiertelna wśród zarażonych w Polsce. Zmarły był obciążony innymi chorobami, do szpitala trafił tydzień temu w ciężkim stanie, z zapaleniem płuc. Od początku był w grupie podwyższonego ryzyka.

Czytaj więcej: W Polsce zmarła druga osoba zarażona koronawirusem

Dzień wcześniej z powodu wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 choroby Covid-19 zmarła 57-letnia kobieta z woj. wielkopolskiego. Ostatnio przebywała w szpitalu w Poznaniu. Wiadomo, że w placówce tej przebywają jeszcze co najmniej dwie osoby z rodziny zmarłej, który uzyskały pozytywny wynik testu na obecność wirusa. Jedna z nich to jej 25-letnia córka, z zawodu nauczycielka. Zmarła nie była w ostatnim czasie za granicą ani nie miała kontaktu z osobą z podejrzeniem choroby COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa. Wstępnie ustalono, że kilkanaście dni wcześniej miała kontakt z osobą, która wróciła z Włoch. Była pierwszą w Polsce śmiertelną ofiarą pandemii wirusa.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Czytaj także: WHO: Europa stała się epicentrum koronawirusa

Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek wieczorem o wprowadzeniu przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego. Od niedzieli 15 marca w Polsce będą przywrócone kontrole na wszystkich granicach. Będzie się odbywać klasyczna odprawa graniczna wraz z procedurą sanitarną. Cudzoziemcy będą mieli zakaz wjazdu do Polski. Zawieszone zostają regularne międzynarodowe połączenia osobowe lotnicze i kolejowe, ale nie samochodowe. Obywatele Polski wracający w ten sposób do kraju będą przechodzić 14-dniową kwarantannę – w domu bądź w miejscu wyznaczonym przez wojewodę. Osoby, u których na granicy zostaną stwierdzone symptomy chorobowe, będą przekazywane do najbliższego szpitala.

Przypomnijmy również, że Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego.

twitter.com / Kresy.pl